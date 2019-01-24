Уникальный творческий проект проходит по инициативе Московской средней специальной музыкальной школы им. Гнесиных и является детским аналогом «Декабрьских вечеров Святослава Рихтера». В Оренбурге участие в фестивале принимают 400 воспитанников художественных, хореографических и музыкальных отделений детских музыкальных школ и школ искусств города с 6 до 16 лет.

С приветственным словом к гостям и участникам мероприятия обратился Глава города Оренбурга Дмитрий Кулагин: «Москва, Екатеринбург, Оренбург – это города, в которых дети ежегодно «рисуют музыку» в рамках уникального проекта — Детского фестиваля искусств «Январские вечера». В нашем городе живут очень талантливые дети, спасибо ребятам, их наставникам, родителям за творчество, за любовь к искусству, за то, что они своим творчеством делятся с нами. Желаю вам удачи, вдохновения, новых творческих открытий!».

В 2019 году фестиваль «Январские вечера» получил название «Легенда, сказка, быль». Всемирно известные сказки Ханса Кристиана Андерсена не в первый раз становятся основой программы фестиваля. Рисунки 24 юных художников из Оренбурга – воспитанников Детской художественной школы, детских школ искусств № 2, 6, 9, средней школы № 40, посвященные героине сказки «Русалочка» – были отобраны в буклет фестиваля.

— Героиней «Январских вечеров» стала Русалочка, — отметила председатель Оренбургского городского Совета Ольга Березнева, обращаясь к юным оренбуржцам. — Желаю вам никогда и ни на что не обменивать свой талант и любовь к искусству. Большое вам спасибо за то, что в эти фестивальные дни вы подарите сказку оренбуржцам. Удачи, отличной учебы, любви и уважения к педагогам, ярких выступлений!

На открытии фестиваля выступили юные музыканты и вокально-хореографические ансамбли, прозвучали произведения Ф. Шопена, Ж. Бизе, Ф. Листа, Ф. Таррега и др.

В обширной программе фестиваля, который пройдет с 24 по 31 января, – выступления учащихся детских музыкальных школ и детских школ искусств г. Оренбурга, мастер-классы. 27 января в мегамолл «АРМАДА» пройдет арт-сессия «Мы рисуем, играем, творим», 31 января – закрытие фестиваля.