15 января около 9:00 часов в Орске из образовательного учреждения, ушел и до настоящего времени не вернулся Кирилл Ильясович Голощапов 2008 года рождения.

Приметы: на вид 8-10 лет, рост 121 см, среднего телосложения, волосы темные короткие.

Одет: куртка черного цвета с меховым воротником, брюки черного цвета, кроссовки с черными полосками (Адидас).

Уважаемые граждане! Если вы видели Кирилла Голощапова или знаете о его местонахождении, убедительная просьба сообщить всю информацию по номерам: 8 (3537) 29-55-00, 29-53-46, 89123534533, 89228717770 или 02!