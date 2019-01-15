В Орске водитель автомобиля Ford Focus выехал на встречную полосу, где в этот момент на встречу ехал грузовой автомобиль «ГАЗ-3302». В результате произошло лобовое столкновение.

ДТП произошло 15 января утром на улице Краснознаменной.

За рулем «Форда» находился 22-летний парень. С диагнозом сотрясение головного мозга, закрытый перелом левой голени госпитализирован в городскую больницу № 2.

За рулем грузовой «Газели» находился 32-летний мужчина, о его состоянии ничего не сообщается.

По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудниками полиции проводится проверка.

ФОТО С МЕСТА ДТП