Накануне, на улице Красноармейская города СОчрочинска сотрудники полиции задержали 62-летнего местного жителя в нетрезвом состоянии. При досмотре у мужчины был обнаружен порох.

Полицейские изъяли опасную находку и отправили на экспертизу. Согласно заключению эксперта, бездымный порох массой 430 грамм относится к категории взрывчатых веществ и пригоден для производства взрыва.

Задержанный заявил, что порох он нашел около мусорных контейнеров некоторое время назад. В итоге сотрудниками ОМВД России по Сорочинскому городскому округу возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 4 лет лишения свободы.