Начальник управления по организации дорожного движения администрации города Оренбурга Сергей Прошин и заместитель начальника управления пассажирского транспорта администрации города Оренбурга Анатолий Иванищев рассказали о прекращении движения транспортных средств и изменении схем движения общественного пассажирского транспорта в областном центре на период проведения праздничных мероприятий ко Дню города.

Традиционное перекрытие площади им. Ленина началось 28 августа в 08.00 утра — по ул. Фадеева на участке, ограниченном от ул. 9 Января до ул. Пролетарской. Осуществляется монтаж основной праздничной сцены. 31 августа с 14.00 до 23.00 будет прекращено движение транспорта на участках, ограниченных: ул. Володарского — от ул. 9 Января до ул. Пролетарской; ул. Фадеева – от ул. 9 Января до ул. Пролетарской; пр. Парковым — от ул. Постникова до ул. Фадеева; ул. Цвиллинга — от ул. Постникова до ул. Фадеева; ул. Советской — от ул. Постникова до ул. Володарского. Напомним, 31 августа, с 18.00 на площади им. В.И. Ленина состоится городской джаз-фестиваль «В пространстве джаза».

Движение транспорта на площади им. В.И. Ленина и прилегающим к площади улицам будет прекращено на период проведения праздничных мероприятий — с 08.00 1 сентября до 02.00 2 сентября.

Улицы, пересекающие ул. Советскую, с 31 августа по 2 сентября перекрываться не будут, движение по ним осуществляется в рамках действующих правил дорожного движения.

В связи с перекрытием площади им. Ленина общественный транспорт изменит традиционную схему движения. Так, добраться из центра города в сторону Маяка и железнодорожного вокзала можно будет по ул. Комсомольской, ул. Постникова и далее по действующим схемам проезда. Движение транспорта же в обратную сторону будет осуществляться по ул. Рыбаковской, ул. Пролетарской и далее по существующим схемам проезда.

Схема движения троллейбусного маршрута № 7 будет изменена, маршрут будет укорочен — до центра города, троллейбус по маршруту № 2 на период проведения праздничных мероприятий прекратит движение.

В ночь с 1 на 2 сентября режим работы муниципального транспорта будет продлен до 01.00.