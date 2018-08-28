29 августа, в 11:00 в Оренбургском государственном институте искусств им. Л. и М. Ростроповичей состоится мастер-класс известного итальянского композитора, актера и продюсера Пивио (Роберто Пискиутта). Мероприятие пройдет в рамках XI Международного кинофестиваля «Восток&Запад. Классика и Авангард».

Пивио родился в Генуе, где закончил один из ведущих Университетов Италии по специальности инженер-электронщик. Он переезжает в Рим, где в 1979 году на новой волне основал группу «Scortilla», а в конце восьмидесятых вместе с композитором, актёром и продюсером Альдо де Скальци, Пивио начал работать над созданием саундтреков к фильмам.

После получения международной известности фильма «Хамам: турецкая баня» (1997 г., реж. Ферзан Озпетек), Пивио сочинил более ста саундтреков для кино и телевидения, в том числе для картин «Песни, Мафия, Неаполь» (реж. Антонио Манетти Марко Манетти) и «Любовь и пуля» (реж. Антонио Манетти), за которые получил такие престижные кинопремии за лучший саундтрек, как «Давид ди Донателло», «Серебряная лента», «Globo de Oro» и «Bifest», а также стал лауреатом Венецианского кинофестиваля в 2017.

Среди фильмов, передач и ТВ-шоу композитора, хорошо знакомых российскому зрителю, можно выделить: «Женщины в мифе: Анна Маньяни в Голливуде», «Кто-то говорит «нет»», «Комиссар Рекс». Среди других ранних кинопроектов и ТВ-шоу с участием композитора — «Кускус» (1996), «Виола целует всех» (1998), «Банальность преступления» (2014) . Он также написал музыку для сериалов «Полицейский участок» и «Инспектор Колиандро». В 2016 году он вернулся в студию, чтобы записать сольный альбом «It’s fine anyway», где сам сыграл и спел свои песни, сделав музыкальный фильм (режиссёры Марчелло Саурино и Пивио). Фильм дебютировал на фестивале «Noir In» и выиграл премию «Серебряная Лента» в 2017 году. Фильмография и список ТВ-, кино и театральных проектов, альбомов, концертов Пивио, включает в себя более 300 работ.

На XI Международном кинофестивале «Восток&Запад. Классика и Авангард» Пивио возглавляет Международное жюри. Вход на мастер-класс свободный (14+).