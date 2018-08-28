На эти цели из бюджета города и средства депутатов «на наказы избирателей» направлено около 22 миллионов рублей.

— Вопрос содержания кровель в образовательных организациях все время находится на контроле администрации города. В этом году был запланирован и проведен объём работ на 22 миллиона рублей. И сегодня мы можем сказать, что готовы к приему детей, — сказала начальник управления образования администрации Оренбурга Нина Гордеева.

Отметим, что на проведение ремонтных работ в муниципальных образовательных организациях города Оренбурга в этом году направлены средства в размере 211 миллионов рублей ( в т. ч. 138,5 миллиона – бюджет Оренбурга, 68 миллионов – региональный бюджет).

На эти средства произведен ремонт фасада в 3 образовательных учреждениях, ремонт кровли в 23 школах и детсадах (4 кровли – капитальный ремонт, 19 – текущий ремонт), частичная замена оконных блоков проведена в 27 образовательных организациях, в 6 детсадах и школах отремонтированы входные группы. Ремонт спортзалов в этом году провели в 5 школах. В гимназии № 7 отремонтировали актовый зал, а в школе № 72 — рекреации на 1-м и 2-м этажах.

Среди прочих работ, произведенных этим летом, — монтаж видеонаблюдения в 3 детских садах, ремонт кабинетов, раздевалок, душевых, санузлов, пищеблоков (1 детсад и 5 школ), прачечной в детском саду № 133, усиление несущих конструкций и проведение детально–инструментального обследования. В ряде школ и дестких садов был проведен ремонт систем водоснабжения, отопления, электроснабжения и канализации. В 3 детских садах и 3 школах восстановлено ограждение. В школе № 47 выполнены работы по освещению хоккейного корта.

Благоустройство спортплощадок провели в 6 образовательных организациях, а благоустройство территории (оборудование территории МАФ, оборудование теневых навесов, асфальтирование территории, ремонт козырьков) в 18 школах и детских садах.

В центре детского творчества выполнено устройство пандуса и беспороговой входной группы.

1 сентября в городе Оренбурге для более 62,5 тысячи учащихся откроются двери 85 школ. Программу дошкольного образования реализуют 152 образовательные организации, которые посещают более 35 тысяч детей. 71 317 воспитанников продолжат посещать 15 учреждений дополнительного образования. К началу учебного года идет комплектование 270 первых классов, в которых впервые сядут за парты более чем 7800 учащихся. Впервые в детский сад пойдут более 9000 детей.