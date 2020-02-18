Жителям элитного района ЖК «Снегири», отключили свет за долги

Жители Оренбурга задолжали за тепло и свет более 600 миллионов рублей

Жителям элитного района Оренбурга, ЖК «Снегири», отключили свет за накопившиеся долги.

Рейд провели специалисты Оренбургского филиала «ЭнергосбыТ Плюс». Некоторые клиенты, проживающие в жилом комплексе на огороженной территории, с охраной и консьержами в подъездах, тем не менее упорно уклоняются от оплаты коммунальных услуг.

К примеру, жители улицы Ноябрьской копили долги за электроэнергию месяцами, а

многочисленные уведомления от ресурсоснабжающей организации — оставляли без внимания. В итоге энергетикам пришлось пойти на крайние меры — ограничить должникам энергоснабжение.

— Сверяем номер счётчика, звоним в квартиру абоненту, вдруг он находится дома и

готов оплатить задолженность, объясняем ему ситуацию, а затем производим ограничение электроэнергии с последующей опломбировкой и составлением акта, — пояснила контролёр отдела по сбору денежных средств Центрального управления Вера Калашникова.

По состоянию на 1 января 2020 года просроченная задолженность жителей областной столицы за электроэнергию составляет 77 миллионов рублей, если говорить о регионе в целом — оренбуржцы вместе с юридическими лицами задолжали «Энергосбыту» свыше 1 миллиарда 600

миллионов.

— Ограничение электроэнергии остаётся самой действенной мерой по взысканию

задолженности с клиентов. Мероприятия проводим ежемесячно, по всей области. За январь только в Оренбурге было произведено 172 ограничения, — подчеркнула заместитель руководителя Управления по сбору денежных средств Оренбургского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Наталья Базай.

Как правило, после отключения света абоненты в короткие сроки вносят необходимые

средства. При этом, согласно действующему законодательству, им предстоит также оплатить услуги по подключению. В подобные рейды специалисты энергокомпании выходят ежедневно.

Энергетики рекомендуют не доводить ситуацию до крайности и вовремя оплачивать

коммунальные ресурсы, а в случае затруднений — обращаться в офисы «ЭнергосбыТ Плюс» для решения возникших вопросов.​