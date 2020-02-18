ЖД переезд на Соболевой горе будет закрыт для проезда

Железнодорожный переезд 1511 км, расположенный на ул. Соболева гора в п. Берды г. Оренбурга, будет закрыт 20 февраля в связи с ремонтными работами на перегоне Оренбург — Каргала.

Железнодорожный переезд будет закрыт с 08.00 до 24.00 по местному времени. В указанный период движение автотранспорта может осуществляться через железнодорожные переезды, расположенные на 4 км на ул. Калининградской и 5 км на ул. Лабужского в г. Оренбурге.

Для информирования водителей автотранспортных средств будут установлены объявления, предупреждающие о производстве ремонтных работ и закрытии переезда, а также соответствующие дорожные знаки.