Запрет на продажу вейпов введут в Оренбургской области

Депутаты в Оренбургской области вероятно примут законопроект, предусматривающий запрет на продажу электронных сигарет и вейпов несовершеннолетним.

Продавец сможет спрашивать у покупателей документы, удостоверяющие личность.

На федеральном уровне запрет на продажу электронных сигарет не установлен, однако такие меры предпринимают регионы.

Депутаты вероятно рассмотрят законопроект в первом чтении на ближайшем заседании 17 октября. Народные избранники отмечают, что у подростков и детей не должно быть возможности пристраститься к вредным привычкам.

Подобные запреты приняты в Санкт-Петербурге, Московской и Новгородской областях.