Книгу «Избранное» Ивана Уханова представили в минувшую пятницу на церемонии вручения главной литературной премии Оренбуржья – им. П.И. Рычкова. По решению оргкомитета премии сборник лучших произведений автора вышел на средства мецената Александра Зеленцова тиражом 1500 экземпляров в Оренбургском книжном издательстве им. Г.П. Донковцева.

Над составлением сборника издательство работало вместе с директором Оренбургской областной библиотеки им. Крупской Людмилой Сковородко. В него вошли знаменитые ухановские «Мама, не умирай», «Окалина», «Вкус уральского леща», «Цветы и пули для Виктора Поляничко» и другие произведения. Предисловием к книге стал текст об И.С. Уханове выдающегося советского писателя Юрия Нагибина. По замыслу учредителей премии им. П.И. Рычкова эта книга – дань памяти писателя, которого не стало год назад.

А на церемонии награждения были оглашены имена победителей этого сезона. В серьезной борьбе среди лучших лауреатами стали и авторы «Оренбургского книжного» – Владимир и Вера Семеновы в номинации «художественно-публицистическое произведение» с книгой «Оренбургский Неплюевский кадетский корпус». Изданный год назад труд уже собрал целый ряд призов на федеральном уровне. Теперь авторам досталась и солидная денежная региональная премия им. П.И. Рычкова.

В номинации «Книга для детей и юношества» победил Вячеслав Моисеев с удивительным краеведческо-познавательным изданием «Степная крепость». Премию в номинации «поэтическое произведение» получила книга «Первый скорый» Веры Арнгольд, а за «дебют» жюри отметило крепкую прозу Оксаны Васильевой из Новотроицка.

Пожалуй, главным событием вечера стало вручение премии «за лучшее художественное произведение» замечательному оренбургскому писателю Валерию Кузнецову. Он был удостоен награды за подготовленный им по рукописям погибшего в сталинских лагерях Ивана Веневцева роман «Урал – быстра река». Этот своеобразный литературный памятник печатался в альманахе «Гостиный двор», а книгой вышел всего в 50 экземплярах. Но именно по выбору этого произведения лауреатом, как сказал учредитель премии Александр Зеленцов, у жюри мнение было едино. Остается только надеяться, что великолепный казачий роман нашего земляка будет вскоре издан достойным тиражом.