20 декабря в выставочном зале «Оренбургский пуховый платок» открылась традиционная выставка доцента ОГУ искусствоведа Геннадия Найданова «Запахи Нового года».

С порога встречали гостей не только запахи, но и звуки. Ансамбль «Серебряные струны» исполнял новогодние композиции, прошедшие через эпохи и сохранившиеся в первозданном виде.

— Сегодня мы открываем очередную выставку Геннадия Александровича, посвященную удивительному миру запахов. Парфюм — это своеобразная машина времени. За каждым флаконом стоит легенда, эпоха, страна, — обратилась к собравшимся заведующая галереей «Оренбургский пуховый платок» Ирина Бушухина.

Ирина Владимировна поделилась мнением, что каждая страна имеет свои запахи. Россия, как говорят, пахнет хлебом, молоком и морозом.

— Для меня Новый год — это елка, апельсины, бой курантов и… Найданов! — неожиданно завил начальник управления культуры, искусства и образовательной политики Оренбургской области Виталий Зимаков.

Он рассказал, что впервые стал участником новогоднего проекта мэтра в далеком 1996 году, еще будучи его учеником. Уже 20 лет Геннадий Найданов работает на кафедре дизайна ОГУ, и университет — один из основных организаторов предпраздничного мероприятия, которого ждет весь город.

Заведующая кафедрой дизайна ОГУ Ольга Чепуров напомнила, что ежегодно в организации выставки принимают участие нынешние и бывшие ученики Геннадия Александровича.

Директор музея изобразительных искусств Юрий Комлев поблагодарил доцента ОГУ за тесное сотрудничество и вручил подарок — альбом с работами оренбургского художника, не признанного в советское время, Сергея Калмыкова.

Во время открытия представители регионального отделения Союза дизайнеров России передали Геннадию Найданову почетную грамоту за активную деятельность и популяризацию художественно-проектной культуры в Оренбургской области, подписанную президентом Союза дизайнеров России Виталием Ставицким.

И вот пришло время погрузиться в мир, созданный Геннадием Александровичем. В этом году сам маэстро провел экскурсию по выставочному залу, и произошло то, чего ожидали: машина времени перенесла их в разные эпохи и разные страны.

Начало 20-го века, будуар светской красавицы с нарядом тех времен, туалетным столиком, на котором разбросаны известные игральные карты «Русский стиль» 1913 года, лежит веер и, конечно же, удивительной красоты — как ограненный драгоценный камень — флакон духов. Геннадий Александрович пояснил, что дизайн флаконов для духов делали самые известные художники, в том числе Сальвадор Дали, Виктор Васнецов, Пабло Пикассо, Иван Билибин.

У следующей витрины попадаешь в аптеку. Рядом с мензурками для лекарств — флаконы для духов и одеколонов русских стекольных заводов. Одни из них — в форме глыбы льда (автор Казимир Малевич), на которой стоит медведь. Как утверждает реклама, «одеколон «Северный» 1914 года выпуска незаменим против мигрени в летний жаркий день».

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А вот эпоха СССР: серия духов 1937 года выпуска, посвященных произведениям Александра Пушкина, душистое мыло и, конечно же, духи «Красная Москва». Хозяин выставки открыл витрину, и к визуальному ряду подключились звуки и запахи. Картонная коробочка из-под духов оказалась музыкальной шкатулкой, зазвучал романс «В парке Чаир распускаются розы». Геннадий Александрович предлагает понюхать мыло, которое, несмотря на свой столетний возраст, до сих пор сохраняет запахи, и распрыскивает самые известные в советский период истории страны духи. Их запах уносит в то время, когда были молоды мамы и бабушки.

На выставке можно увидеть духи разных стран: и родины изысканных ароматов — Франции, и Египта – они терпкие и завораживающие. Многие флаконы — произведения искусства. На одном из них — гейши на фоне гор. Величиной он со спичечный коробок и имеет очень узкое горлышко, и тем более удивительно, что автор из Японии расписал его… изнутри.

Геннадий Александрович с большой любовью рассказывал о работах своих учеников, которые расписали флаконы в самых разных техниках. Он также достал с витрины шар с заснеженным домиком внутри, в котором уютно горел свет, напомнив, что тема выставки не ограничивается только ароматами, а была заявлена как «запахи и шары». Поэтому и елка украшена тысячью шаров, и гостья — сотрудник музея-заповедника «Бородинское поле» Елена Семенищева, привезла коллекцию необычных елочных игрушек — тканевых, украшенных вышивкой, в том числе и круглых.

Главная интрига выставок Найданова состоит в том, что в конце церемонии открытия объявляют тему на следующий год. Накануне 2020-го она будет посвящена играм. Можно только догадываться, чем удивят маэстро и его ученики на следующий раз.