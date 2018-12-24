21 декабря в Оренбурге прошла Международная экспертная площадка «ЕАЭС сегодня и взгляд в будущее», организованная АНО «Содружество народов Евразии» и НИИ истории и этнографии Южного Урала ОГУ при поддержке Правительства Оренбургской области.

Во встрече приняли участие экономисты, политологи, социологи из различных городов России и Казахстана, начальник Управления международного сотрудничества Оренбургской области Александр Калинин, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Виктор Коршунов, член Общественной палаты России Николай Науменко, Консул Кыргызстана Таалайбек Жандар уулу и др.

В содержательной дискуссии эксперты обсудили итоги работы в уходящем году Евразийского экономического союза (ЕАЭС), объединившего Армению, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россию для свободного передвижения между ними товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, а также координации экономической политики. Они отметили, что в 2018 г., под председательством по очередности России в этой организации, страны ЕАЭС показали рост взаимной торговли более чем на 11 %.

Положительный эффект от постепенного снятия барьеров и выработки единых правил в экономическом союзе особенно прочувствовали на себе приграничные регионы, ориентированные на более тесные связи с соседними государствами. Так, за 9 месяцев 2018 г. внешнеторговый оборот Оренбургской области вырос на 14,3 %, а со странами ЕАЭС – на 21,5 %. Лидерами роста являются Китай (+240 %), Беларусь (+61 %), Узбекистан (+37 %), Кыргызстан (+24,3 %), Казахстан (+21,5 %). Позитивная динамика объясняется, в числе прочего, выгодным географическим положением Оренбуржья, которое выступает ключевым транзитным регионом, связывающим страны Средней Азии с областями Центральной России, Урала и Сибири. По территории Оренбуржья проходят маршрут международного транспортного коридора «Западный Китай – Западная Европа», железные дороги «Ташкент – Москва» и «Бишкек – Москва». Умело используя этот потенциал, региональные власти в 2018-м заключили соглашение о строительстве в Оренбуржье крупного оптово-распределительного центра для плодоовощной продукции, следующей из Средней Азии в Россию. Регион продолжает уверенно расширять свои внешние связи, подписав в 2018 г. соглашения о сотрудничестве с Могилевской областью Беларуси, Акмолинской областью Казахстана, Ташкентской, Наманганской, Самаркандской и Ферганской областями Узбекистана.

Эксперты вообще полагают, что с Узбекистаном, даже при отсутствии его членства в ЕАЭС, объединение будет развивать формат более глубокого сотрудничества, тогда как Таджикистан по-прежнему остается наиболее вероятным кандидатом на вступление в сам экономический союз. В 2018 г. ЕАЭС заключил соглашение о зоне свободной торговли с Ираном, в начале 2019 г. выходит на нее с Сингапуром, ведет переговоры о том же с Израилем, Египтом, Сербией, а в целом интерес к сотрудничеству с организацией проявляют около 40 государств мира.