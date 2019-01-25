26 января, в Оренбурге стартует Всеармейский шахматный чемпионат. Первые команды уже приехали для участия во Всеармейском чемпионате по шахматам среди обучающихся довузовских образовательных организаций Министерства обороны России. Свои команды представят 28 суворовских, нахимовских и президентских училищ.

Соревнования пройдут в форме командного первенства с личным зачетом на каждой доске. В спортивной дисциплине «Быстрые шахматы» – по швейцарской системе в 9 туров. В составе команды 4 человека.

Честь Оренбургского президентского училища будут отстаивать шестиклассники Николай Гулый и Николай Щежин, семиклассник Кирилл Евдокимов и Иван Дякин из 8 класса. Губернатор Юрий Берг планирует лично поддержать наших ребят.

Посетить турнир и дать мастер–классы собираются гроссмейстер, чемпион мира по быстрым шахматам Сергей Карякин, российский спортсмен-стрелок, серебряный призер Олимпийских игр Сергей Каменский, пловец, двукратный серебряный призер Всемирных военных игр, многократный чемпион и призер чемпионатов России Евгений Куликов, чемпионка России, Европы и мира по самбо Анна Харитонова, российский пятиборец, чемпион мира в личном зачете, победитель Всемирных военных игр Сергей Карякин, а также известные советские и российкие хоккеисты.