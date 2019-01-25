В Оренбурге сегодня, 25 января, состоялась торжественная церемония награждения лауреатов ежегодного областного творческого конкурса журналистов, редакций средств массовой информации и полиграфических предприятий за 2018 год. Губернатор Оренбургской области Юрий Берг наградил лучших представителей журналистского сообщества региона.

Сегодня в Оренбургской области зарегистрировано 223 СМИ. Профессиональное сообщество насчитывает несколько тысяч журналистов, фотографов, специалистов телевизионного эфира, радийщиков. Значительно выросла доля средств массовой информации, работающих в интернете.

Юрий Берг подчеркнул, что журналисты не просто летописцы и наблюдатели, а полноправные участники всех общественных проектов.

– 2018 год был очень непростым, но интересным и насыщенным. Сама жизнь ставила перед нами сложные и неординарные задачи. Со всеми мы достойно справились. Справились вместе – при поддержке и участии оренбуржцев, при содействии общественных институтов и, конечно, средств массовой информации. Творческий конкурс журналистов, который проводит Правительство области, — это возможность отметить ваш вклад в развитие диалога между властью и обществом, – сказал Юрий Берг. – Оренбургская область в прошедшем году выполнила все обязательства по крупнейшим федеральным проектам и программам. Были реализованы и основные региональные планы. Мы занимались созданием комфортной среды и ремонтом дорог, строительством жилья и социальных объектов, решили множество социальных вопросов. Все вопросы широко освещались в СМИ, вызывая общественную дискуссию. Наступивший год обещает быть очень ярким, насыщенным в плане реализации крупнейших федеральных и региональных программ. И Правительство области готово поддерживать любые созидательные инициативы СМИ. Благополучие и социальное самочувствие, улучшение качества жизни людей, создание возможностей их творческой и интеллектуальной самореализации – это наши с вами общие задачи, поставленные Президентом России.

Губернатор вручил дипломы победителям в пяти номинациях. За особые достижения в журналистике, яркие творческие работы, новаторство и мастерство лауреатом номинации «Журналист года» стал корреспондент, ведущий телевидения и радио ГТРК «Оренбург» Юрий Мишенин. Премию за лучший медиа-проект глава региона вручил региональному информационному агентству «РИА 56» за медиа-поддержку волонтёрского проекта поискового отряда «ОренСпас». В номинации «Территория комфорта», в которой оценивались медиаработы по проекту «Формирование комфортной городской среды», награду получила корреспондент газеты «Бугурусланская правда» Ирина Шестова. По итогам 2018 года премию Губернатора Оренбургской области в номинации «Оренбуржье – сердце Евразии» получила газета «Южный Урал» за туристический медиа-проект. Специальную премию – признание особых заслуг в сфере масс-медиа – за вклад в развитие регионального телевидения и радиовещания, за эфирную и организационную поддержку крупнейших социально значимых проектов региона получил директор ТВЦ «Планета» Андрей Телегин.

Первый вице-губернатор – первый заместитель председателя Правительства Оренбургской области Сергей Балыкин вручил Специальную премию Правительства Оренбургской области главному редактору Регионального информационного агентства «Оренбуржье» Булату Калмантаеву. Этой награды удостаиваются журналисты за многолетнюю работу, высокий профессионализм и творческое мастерство, за вклад в воспитание молодого поколения и развитие средств массовой информации.

Также Сергей Балыкин поздравил победителей номинации «Точка роста» – это журналисты которые рассказывают своей аудитории о лидерах Оренбуржья. Диплом лауреата I степени получил шеф-редактору службы информационных и телевизионных программ радио и телевидения ГТРК «Оренбург» Максим Пугачёв. За второе место в этой номинации награжден Юрий Мещанинов, возглавляющий коллектив областной газеты «Оренбуржье». Диплом лауреата III степени в номинации «Точка роста» награждена редакция газеты «Ясненский вестник».

Вице-губернатор – заместитель председателя Правительства Оренбургской области по финансово-экономической политике Наталья Левинсон вручила награды в номинации «Стратегия развития». Премии присуждаются за журналистские материалы о состоянии инвестиционного климата региона, о потенциале оренбургской экономики и территорий. Первое место в этой номинации занял корреспондент ГТРК «Оренбург» Владимир Попов. Диплом лауреата II степени конкурса журналистов в номинации «Стратегия развития» вручили редакции газеты «Илецкая защита» Соль-Илецкого городского округа. Третье призовое место присуждено редактору тематического вещания редакции Оренбургского регионального телевидения Виталию Дерябину. В номинации «Интернет-проект» победу одержал региональный проект «Бизнес-класс».

Вице-губернатор – заместитель председателя Правительства Оренбургской области по внутренней политике Вера Баширова поздравила победителей в номинации «Свой взгляд», в которой оцениваются фотографы, дизайнеры, телеоператоры. Победителем признан руководитель группы телеоператоров ГТРК «Оренбург» Дмитрий Нефёдов. Диплом лауреата II степени получил фотокорреспондент газеты «Вечерний Оренбург» Александр Чердинцев. Третье место в номинации «Свой взгляд» решением жюри конкурса присуждено главному режиссёру Оренбургского регионального телевидения Ольге Лактионовой. В специальной номинации для молодых журналистов первое место присуждено корреспонденту городского телеканала Ю-ТВ Екатерине Хегай. Диплом лауреата II степени получила журналист интернет-издания «ПроОрен.ру» Юлия Ситникова. Третье призовое место присуждено корреспонденту телевизионной службы телекомпании РИАД Анне Терентьевой.

Вице-губернатор – заместител председателя Правительства Оренбургской области по социальной политике Павел Самсонов вручил награды в номинации «Берегите человека». В ней представлены журналисты и редакции СМИ, которые освещали различные аспекты государственной социальной политики. По итогам 2018 года премия присуждена ветерану оренбургской журналистики, собственному корреспонденту газеты «Южный Урал» Тамаре Назиной. Диплом лауреата II степени получила Екатерина Киселёва, корреспондент телекомпании «56 Регион». Третье место в ежегодном творческом конкурсе журналистов заняла редактор сайта ОренАиФ.ру, «Аргументы и Факты» в Оренбурге» Анна Мурзина.

В номинации «Мир вокруг нас» были представлены работы журналистов, которые содействуют укреплению общественного согласия, безопасности и правопорядка. В этом году были вручены две равнозначные награды. В подноминации «Мы вместе», которая отражает проблематику противодействия терроризму и религиозному экстремизму, а также вопросы межконфессиональных отношений и межэтнической толерантности победителем признана заместитель главного редактора газеты «Оренбуржье» Марина Васильева. В номинации «Безопасная дорога» лучшим среди коллег признан корреспондент асекеевской районной газеты «Родные просторы» Андрей Марков.

Актуальность, важность тематики, точность освещения деятельности депутатского корпуса региона также стали критериями для признания заслуг журналистов. Председатель Законодательного собрания Оренбургской области Сергей Грачев отметил, что за средствами массовой информации стоит многомиллионная аудитория читателей, зрителей, слушателей.

– Крылатое выражение о том, что СМИ – это четвертая власть основано на ваших возможностях влиять на социально-экономические, политические процессы. Люди всегда ждут от вас правдивой информации, интересных публикаций, сюжетов, репортажей, а нередко и помощи в трудных жизненных ситуациях. Считаю, что авторитет и репутация СМИ не всегда измеряются рейтингом, а честная, особенно социальная журналистика редко приносит материальный доход. Тем не менее, оренбургские журналисты, в подавляющем своем большинстве, были, есть и останутся людьми принципиальными, с обостренным чувством справедливости, объективным и профессиональным отношением к делу, – подчеркнул Сергей Грачев.

За объективное освещение деятельности Законодательного собрания Оренбургской области шестого созыва и в связи с Днем российской печати Благодарностью председателя ЗС региона и премией были награждены специальный корреспондент редакции информационного агентства «РИА56» Алена Гниденко, корреспондент еженедельника «Вечерний Оренбург» Константин Копылов, заместитель главного редактора газеты «Аргументы и Факты в Оренбуржье» Евгения Чернова, корреспондент ГТРК «Оренбург» Наталия Политика, главный редактор газеты «Восход» Домбаровского района Дмитрий Бабаев, редактор информационного вещания ТВЦ «Планета» Наталья Побежимова.

Главный федеральный инспектор по Оренбургской области Ринат Гильмутдинов от имени полномочного представителя Президента Российской Федерации в ПФО Игоря Комарова поблагодарил всех журналистов, полиграфистов и ветеранов отрасли Оренбургской области за большую работу, проделанную в 2018 году.

– Сегодня Оренбуржье занимает достойное место в общей информационной палитре Приволжского федерального округа и всей страны. Успехи журналистов нашего региона в информационном сопровождении общественных проектов патриотической, научно-технической, спортивной и культурной направленности неоднократно отмечены высокими наградами окружных творческих конкурсов. Вы ежедневно и ежечасно, зачастую в режиме онлайн, создаете информационную картину Оренбургского края и Приволжья, рассказываете о наших замечательных людях, поддерживаете диалог с гражданским обществом, представляете комментарии и мнения экспертов и аналитиков. Я признателен всем думающим журналистам, которые честно выполняют свой долг, сознают меру личной причастности к тому, что происходит в нашем обществе, работают, сверяясь со своей совестью и гражданским долгом, – сказал Ринат Гильмутдинов.

За качественное и оперативное сопровождение реализации социально значимых проектов Приволжского федерального округа Главный федеральный инспектор наградил Благодарственным письмом и премией заместителем генерального директора по телевещанию Информационного центра «Культура Оренбуржья» Лилию Сафарову, корреспондента, шеф-редактора службы информационных и тематических программ ГТРК «Оренбург» Александра Ситникова, корреспондента ГТРК «Оренбург» Анастасию Фионову, редактора тематических программ Оренбургского регионального телевидения Виталия Дерябина.

Премией Союза журналистов Оренбуржья за 2018 год среди телекомпаний было отмечено Оренбургское региональное телевидение, среди областных газет награждено издание «Южный Урал», среди городских газет –«Вечерний Оренбург», среди районных газет – издание Оренбургского района «Сельские вести», газета»Родные просторы» Асекеевского района, среди интернет-СМИ – информационное агентство «РИА 56».

В 2019 году наш регион отмечает двойной юбилей — 275 лет Оренбургской губернии и 85 лет области. И сегодня специально для всех участников торжественного события уникальный творческий сюрприз приготовил прославленный хор Оренбургской областной филармонии «Новые имена». На церемонии вручения главной журналистской премии региона состоялась премьера новой песни об Оренбуржье.