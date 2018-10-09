В связи с досрочным прекращением полномочий Главы Оренбурга Евгения Арапова 9 октября истекает срок полномочий всех его заместителей, а также глав административных округов (Северного и Южного).

Вчера на внеочередном заседании Оренбургского городского Совета депутаты приняли решение об удалении в отставку Главы Оренбурга Евгения Арапова, который сейчас находится в СИЗО. Заместители Главы города, равно как и главы Северного и Южного округов, согласно Уставу Оренбурга, принимаются на работу на период исполнения полномочий Главой города. Соответственно, их полномочия прекращаются одновременно с его отставкой.

Первый заместитель Главы Оренбурга Сергей Николаев дал поручение подготовить все необходимые документы и распоряжения. С завтрашнего дня Валентина Снатенкова (заместитель Главы города по социальным вопросам), Олег Аникин (заместитель Главы города по экономике и финансам), Артем Гузаревич (глава Южного округа) и Сергей Чуфистов (глава Северного округа) будут приняты на ранее замещаемые ими должности на условиях срочного трудового договора на срок до вступления в должность вновь избранного Главы города.

Так как Антон Шувакин (заместитель Главы города по общим вопросам) сейчас находится в отпуске, то с ним срочный трудовой договор будет заключен сразу по выходу из отпуска.

Трудовые отношения с Геннадием Борисовым (заместитель Главы города по градостроительству и земельным отношениям) прекращены. Трудовой договор расторгнут.