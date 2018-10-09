12 октября в 19:00 в Оренбургской областной филармонии откроется XXII Международный джаз-фестиваль «Евразия» им. Юрия Саульского (12+). В первом отделении концерта поклонники джаза услышат безупречную Хиске Оостервийк.

Её исполнительскую манеру отличает большой диапазон музыкальных оттенков, экспрессивность, широкий выбор технических приемов и средств выразительности. Уникальная певица пишет собственные композиции и особенно любит сочинять тексты.

— Я делаю это, чтобы создать новую историю, поделиться своей собственной историей или загадкой, чтобы найти правильные слова для истории другого человека, для меня это такая увлекательная и красивая вещь, — заявила Хиске в недавнем интервью интернет-изданию JazzMap.ru.

Хиске Оостервийк родилась и выросла в Фрисландии, северной провинции Нидерландов. Имеет степень магистра по джазовому вокалу, которую получила в Консерватории Проинца Клауса (Гронинген). В профессиональном активе Хиске выступления с выдающимися фигурами современного джаза, около 20 студийных работ и два альбома. Наряду с этим у нее есть своя группа EVA, исполняющая джаз-рок на французском языке. EVA означает Embrasser, Vivre, Aimer, в переводе: «обнимать, жить, любить».