Французский журналист, заместитель главного редактора ежедневной газеты Le Figaro (Париж) Арно де Ла Гранж, в рамках своего визита в Оренбург посетил ведущий вуз региона – Оренбургский государственный университет.

В понедельник его принимала ректор ОГУ Жанна Ермакова. Она рассказала гостю об университете: истории, направлениях подготовки, количестве обучающихся. Присутствовавшие на встрече начальник управления международного сотрудничества Эдуард Ясаков и декан факультета филологии и журналистики Ирина Солодилова остановились на многолетнем сотрудничестве ОГУ с учебными заведениями Франции – Университетом дю Мен (город Ле-Ман) и Католическим университетом города Лилль, на работе Центра французского языка ОГУ, стипендиальных программах французских университетов, которые привлекают студентов ОГУ.

Гостя интересовало сотрудничество университета с Казахстанскими и Китайскими учебными заведениями, академический обмен с французскими вузами, а также количество студентов, изучающих его родной язык.

После встречи с ректором месье Делагранж прошел с экскурсией по ОГУ, посетив его смотровую площадку.

Затем состоялась встреча со студентами факультета филологии и журналистики. Журналист рассказал, что приехал в Оренбург по приглашению благотворительного фонда «Евразия» на празднование сразу нескольких юбилейных дат: 15 лет назад город своих предков — Оренбург — посетил французский писатель Морис Дрюон. В этом году ему исполнилось бы 100 лет, а его дядя, не менее известный французский классик Жозеф Кессель, который какое-то время жил в Оренбурге, отметил бы свой 120-й юбилей.

Студенты спрашивали гостя о выборе профессии, качествах, которыми должен обладать современный журналист, о том, как оставаться правдивым изданием в современном мире. Арно Делагранж отметил, что журналистом быть никогда не мечтал, но судьба сложилась так, что эта профессия стала делом его жизни. Он подробно остановился на том, что каждый специалист должен не хуже любого эксперта разбираться в деле, о котором пишет, и посоветовал не менять область профессиональных интересов. Рассуждая о правдивости контента, заместитель главреда подчеркнул, что любой обман рано или поздно вскроется и доверие читателей будет потеряно, поэтому успех издания зависит в том числе и от правдивости информации, которую оно несет в массы.

Арно Делагранж подарил научной библиотеке ОГУ свой роман «Черные ветра», героями которого стали не только французы, но и русские.