Вновь 21-й маршрут попал в передрягу

Последне время у 21-го муниципального автобусного маршрута черная полоса. Накануне вечером один из автобусов данного маршрута вновь попал в происшествие.

ДТП произошло напротив дома № 31 по улице Володарского. Автобус «ЛИАЗ» под управлением 29-летнего водителя столкнулся с автомобилем «Datsun» под управлением 42-летнего водителя.

В результате дорожной аварии транспортные средства получили механические повреждения. К счастью люди в данном происшествии не пострадали.

Напомним, в марте 2018 года с автобусами данного маршрута произошло ДТП в котором погибла девушка.