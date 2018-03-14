16 марта Оренбургское региональное отделение Ассоциации юристов России в рамках общероссийской акции проводит Всероссийский единый день оказания бесплатной юридической помощи. Он проводится с целью повышения грамотности населения в области избирательного права для качественной реализации своих избирательных прав.

Мероприятие пройдет в формате дня открытых дверей (в течение всего рабочего дня с 9:00 до 18:00) на базе общественных приемных, центров бесплатной юридической помощи Оренбургского отделения Ассоциации юристов России и юридических клиник при ВУЗах, правовых служб органов государственной власти, Адвокатской палаты, Нотариальной палаты и других учреждений на всей территории Оренбургской области.

На вопросы граждан будут отвечать специалисты: Правового центра Оренбургского регионального отделения Ассоциации юристов России, Общественной приемной Президента Российской Федерации в Оренбургской области, общественных приемных Губернатора Оренбургской области, региональной общественной приемной Председателя Партии Д.А. Медведева, Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Оренбургской области, управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Оренбургской области, Министерства труда и занятости населения Оренбургской области, Государственной инспекции труда в Оренбургской области, министерства социального развития Оренбургской области и его территориальных подразделений в районных центрах Оренбургской области, Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Оренбургской области, Управления федеральной службы судебных приставов по Оренбургской области и его территориальных подразделений, ГУ «Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Оренбургской области», управления по правовым вопросам администрации г. Оренбурга, Адвокатской и Нотариальной палат области, Правового центра Дома юриста, прокуратуры Оренбургской области, аппарата Уполномоченного по правам человека в Оренбургской области, аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Оренбургской области, комитета по вопросам ЗАГС Оренбургской области, юридические клиники ВУЗов г. Оренбурга, юристы-практики.

В мероприятии примут участие известные юристы в Оренбургской области, преподаватели и студенты 4-5 курсов юридических ВУЗов и факультетов города и области.

На базе Оренбургского института (филиала) Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина, Оренбургского государственного университета, Оренбургского государственного аграрного университета бесплатную юридическую помощь будут оказывать юридические (правовые) клиники по следующим адресам:

г. Оренбург, ул. Комсомольская, 50;

г. Оренбург, ул. г. Оренбург, пр. Победы, 13 (здание комбината общественного питания);

г. Оренбург, ул. Челюскинцев, 18, корпус 1, юридический факультет;

Активную помощь в проведении указанной акции оказывают местные отделения Ассоциации в городах: Оренбурге, Орске, Соль-Илецке, Бузулуке и районных центрах.

В министерстве социального развития Оренбургской области юридическую помощь будут оказывать юристы-практики по адресу г. Оренбург, ул. Терешковой, д.33 в холле административного здания. Контактный телефон – (3532)44-31-05.

В здании «Дома юриста» (г. Оренбург, ул. 9 января, 34, 3 этаж) юридическую консультацию будет оказывать Консультативная группа первой гражданско-правовой коллегии адвокатов с участием представителей прокуратуры области, Управления ФССП по Оренбургской области, филиала ФГБУ «ФКП Росреестра по Оренбургской области», управления Пенсионного фонда России по Оренбургской области, Управления Росреестра по Оренбургской области, представителей управления ЖКХ администрации г. Оренбурга.

В управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Оренбургской области будет организован прием граждан по правовым вопросам по адресу: г. Оренбург, ул. Краснознаменная, 56, 9 этаж, тел. (3532) 48-41-66, 48-32-11, 48-42-33

В Управлении по правовым вопросам администрации города Оренбурга прием граждан будет осуществляться по адресу: г. Оренбург, ул. Советская д. 60, тел. (3532)98-70-86, каб. 223.

В управлении Федеральной службы судебных приставов по Оренбургской области прием граждан будет организован по адресу: г. Оренбург, ул. Ткачева, 8, 3 этаж, 312 каб., тел. (3532) 34-19-28, и также в территориальных подразделениях.

В Нотариальной палате Оренбургской области прием граждан будет осуществляться по адресу г. Оренбург, ул. 8 Марта, 8, тел. (3532)76-89-18, а также в территориальных подразделениях (нотариальных конторах) Оренбургской области.

В региональной общественной приемной Председателя Партии Д.А. Медведева бесплатная юридическая помощь будет оказываться по адресу: г. Оренбург, пр. Парковый, д.2. На протяжении всего дня можно задать свой вопрос по телефону: (3532)44-45-85.

В приемной Президента РФ в Оренбургской области граждан будут ждать по адресу: г. Оренбург, ул. 9 января, д.64, тел.(3532)78-68-87.

Государственное казенное учреждение «Государственное юридическое бюро Оренбургской области» будет оказывать юридическую помощь по адресу: 460000, г. Оренбург, ул. Полигонная, 26 «а», 1 этаж, кабинеты 12, 13, 14. Тел. (3532)44-07-90, 44-07-91.

Более подробная информация указана в перечне пунктов оказания бесплатной юридической помощи на информационном портале Правительства Оренбургской области orenburg-gov.ru.

В Единый день оказания бесплатной юридической помощи гражданам будет оказана квалифицированная помощь для решения проблем, выявленных в ходе приема.