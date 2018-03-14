Стали известны подробности смерти физика-теоретика Стивена Хокинга

14 марта на 77-м году ушел из жизни Всемирно известный ученый-физик и популяризатор науки Стивен Хокинг (Stephen William Hawking). Семья профессора Кембриджского университета выпустила специальное заявление, в котором подтвердила факт кончины, сообщает агентство Bloomberg.

Как сообщает ABC 7 News, он умер в своем доме в Кембридже (Велткобритания) в возрасте 76 лет. Информацию о его смерти подтвердили дети профессора.

— Мы глубоко опечалены тем, что наш отец сегодня скончался, — сообщили дети Хокинга Люси, Роберт и Тим.

В начале 1960-х у Стивена Хокинга стали проявляться признаки бокового амиотрофического склероза, которые впоследствии привели к параличу.

После серии операций ему была проведена трахеостомия, и ученый утратил способность говорить. Он стал использовать синтезатор речи, который был установлен на его кресле-коляске.

Широкую известность Хокинг получил после того, как в апреле 1988 года была опубликована его научно-популярная книга «Краткая история времени». Она переведена на десятки языков и издана общим тиражом более 10 миллионов экземпляров. Ученый много внимания уделял и таким актуальным проблемам человечества, как глобальное потепление, состояние окружающей среды и социальное неравенство.

Среди его других известных работ: «Черные дыры и молодые вселенные» (1993), «Мир в ореховой скорлупке» (2001).

В 1982 году он был награжден орденом Британской империи. Также был награжден орденом Кавалеров Почета и другими орденами и медалями разных стран.