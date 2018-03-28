Вместо выхода – шкаф – купе. В Оренбурге проверяют противопожарную безопасность торговых объектов

28 марта Глава города Евгений Арапов, прокурор Оренбурга Андрей Жугин, начальник управления по ГО, ЧС и пожарной безопасности администрации города Оренбурга Марсель Серазетдинов, председатель комитета потребительского рынка, услуг и развития предпринимательства администрации города Арслан Исбасаров и эксперт-общественник, председатель ВДПО Александр Абрамов осмотрели ряд магазинов и торговых центров на противопожарную безопасность.

Комиссия проверила магазин «Салют» (ул. Терешковой, 245), бывший магазин «Азимут», где сейчас располагается один из магазинов сети «Магнит» (ул. Терешковой, 247) и «Мебельный базар» на ул. Юркина.

Больше всего вопросов возникло к зданию бывшей мебельной фабрики, где расположен «Мебельный базар». Оно никак не оборудовано, обшито горючим материалом, никто не вводил его в эксплуатацию, в здании один вход, который является и выходом.

Проверяющие попытались найти эвакуационные выходы, но выяснилось, что часть из них попросту замурованы. А в одном месте эвакуационный выход был наглухо заставлен шкафами – купе.

— Я всегда смотрю через призму опыта работы на предприятиях города Оренбурга и прекрасно помню, как мы серьезно и внимательно относились к вопросам противопожарной безопасности, — поделился Глава Оренбурга. — Сегодня мы увидели, что пожарные краны в проверяемых объектах в таком состоянии, что невозможно ими что-то потушить, перегородки в зданиях оборудованы из горючих материалов, отсутствуют направления стрелок пути эвакуации, они не соответствуют планам эвакуации. Должны быть, но не предусмотрены системы автоматического пожаротушения, — рассказал Евгений Арапов.

— Нарушения, которые были выявлены в ходе осмотра всех этих объектов, – одинаковы. В здании бывшей мебельной фабрики, где расположен «Мебельный базар», нарушения, которые были выявлены в декабре 2017 года и на их устранение был дан срок до 1 мая 2018 года, никак не устраняются. Теперь проверка будет проводиться под эгидой прокуратуры города. Меры буду приняты самые жесткие. Мы дождемся проверки МЧС по вопросу исполнения их предписаний. Большой вопрос вызывает разрешение на эксплуатацию. Представление прокурором Оренбургской области по тем основаниям, которые мы выявили в декабре 2017 года, направлено в Госстройнадзор. С учетом того, что никакие меры не принимаются, будет принято процессуальное решение, — сказал Андрей Жугин.