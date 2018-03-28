В Москве после продолжительной болезни, на 88-м году ушел из жизни народный артист России Олег Анофриев. Печальную новость сообщил артист Александр Олешко.

Публикация от Александр Олешко (@oleshkoaleksandr) 28 Мар 2018 в 4:21 PDT

Александр Олешко: «Только что не стало Олега Анофриева…….Голос нашего детства,дорогой и любимый наш артист, человечище…… Спасибо что одарили меня общением и дружбой…… Царствие небесное……..».

Олег Андреевич Анофриев — советский и российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, певец, автор песен. Заслуженный артист РСФСР, Народный артист Российской Федерации. Олег Андреевич запомнился советским и российским зрителям своими ролями в кинолентах и песнями, написанными для телевизионных и мультипликационных проектов: «Спят усталые игрушки» для цикла передач «Спокойной ночи, малыши!», «Бременские музыканты», «Жили три холостяка». Композицию «Есть только миг», которую Анофриев исполнил в кинофильме «Земля Санникова», потом напевала вся страна.