Владимир Гутенёв: ОГУ должен быть не просто опорным, а инновационным вузом

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, первый вице-президент Союза машиностроителей России, президент Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям» Владимир Гутенёв в рамках своего визита в Оренбург побывал в Оренбургском государственном университете.

Визит начался со встречи Владимира Владимировича с руководством вуза. И. о. ректора Светлана Панкова рассказала гостю об истории и структуре вуза. В свою очередь Владимир Владимирович заметил, что такой мощный региональный вуз, как ОГУ, должен быть не просто опорным, а инновационным. После вручения гостю сувенирной продукции университета состоялась встреча депутата с профессорско-преподавательским составом и студентами Аэрокосмического института (АКИ) ОГУ.

Прежде чем перейти к диалогу, гость кратко рассказал о себе: учебе, работе, сфере интересов. Владимир Владимирович является доктором технических наук и обладателем Государственной премии за закрытую работу в интересах Министерства обороны РФ за создание нового вида вооружения и техники, автором более 315 научных и учебно-методических работ, в том числе 59 патентов на изобретения РФ, 48 учебников (2 из которых переведены на китайский язык и изданы в Поднебесной), учебных пособий и монографий. Он также отметил, что в рамках деятельности Союза машиностроителей России существует ряд проектов, которые могли бы быть интересны ОГУ: инженерная олимпиада школьников «Звезда»; международный молодежный промышленный форум «Инженеры будущего», где ежегодно собираются представители из более чем 25 стран; программа практик и стажировок «Ты – инженер будущего» и другие.

По мнению Владимира Владимировича в федеральном центре надежды в создании прорывных технологий возлагают на крупные региональные вузы.

— Вам в большей степени, чем столичным вузам, удалось сохранить научные школы и кадровый состав, обладающий нужными компетенциями, — подчеркнул депутат. – Мы считаем необходимым связывать интересы вузов и академической науки с реальным сектором экономики. Тем более сегодня, когда перед нами стоят задачи по импортозамещению, происходит диверсификация ОПК и налаживание на освобожденных мощностях производства гражданской высокотехничной продукции, а также ее увеличение на 30 %. Именно вузы сегодня формируют технологическую и культурную элиту, необходимую для развития региона и страны в целом.

Вопросов у аудитории было много. От путей получения прорывных технологий до методов воспитания инженера будущего. В частности, Александр Поляков, заведующий кафедрой технологии машиностроения, металлообрабатывающих станков и комплексов АКИ, поинтересовался, существуют ли на федеральном уровне планы по модернизации учебно-лабораторной базы вузов и как быть преподавателям, получившим образование в 60-70-х годах и использующим в учебном процессе по сути оборудование тех же лет для подготовки инженеров будущего.

Что касается кадрового состава, Владимир Гутенев призвал не торопиться прощаться с опытными сотрудниками и делать ставку исключительно на молодежь. Во всем должна быть золотая середина. К закупке современного оборудования также стоит подходить крайне серьезно, чтобы избежать нецелевого использования средств. Ведь в настоящее время технологии развиваются молниеносно: что еще вчера было современным, сегодня – прошлый век. По мнению депутата здесь заинтересованной стороной должны выступить предприятия, на которых в дальнейшем будут работать выпускники. Открытие базовых кафедр, расширение базы производственной практики помогут студентам познакомиться именно с современными технологиями. Профессуре также не стоит забывать об обновлении собственных знаний – участвовать в производственных выставках и конференциях, вести совместные с бизнесом разработки.

Не могли преподаватели вуза обойти стороной вопрос о разделении Министерства образования и науки РФ на два ведомства. Заведующий кафедрой машиноведения Екатерина Пояркова поинтересовалась мнением Владимира Владимировича по этому поводу, уточнив, что пока не совсем ясно, как теперь обеспечивать раннюю профилизацию.

— Я поддерживаю данное решение, оно обосновано. Наука должна быть ближе к реальному сектору производства: необходима тесная связь между фундаментальной и прикладной наукой. Нам важно научиться не только совершать открытия, но доводить их до реального сектора экономики, чтобы они оставались в стране, а не утекали за рубеж.

Что касается профилизации, то она, по мнению Владимира Владимировича, должна сохраниться, и в этом вопросе важно отталкиваться не столько от структуры, сколько от людей. Необходимо сохранять и преумножать связи, которые позволяют проводить качественную профориентационную работу буквально с детского сада.

Студент Аэрокосмического института Кирилл Поликарпов попросил гостя дать совет: как студентам-первокурсникам избежать утраты интереса к выбранной профессии.

— Будучи абитуриентом, молодому человеку важно не ошибиться с выбором специальности. Не приходить в вуз ради корочки. Без мотивации учиться невозможно, — ответил гость. — Конечно, многое зависит от сформировавшейся в вузе среды. Администрация вуза должна постоянно держать руку на пульсе и контролировать качество образовательного процесса: выстраивать рейтинговую систему преподавателей, делать срезы мнений студентов о качестве преподавания. Нужно вовлекать молодежь во все сферы деятельности университета, выводить их на городские, областные и даже федеральные площадки, поощряя таким образом лучших. Не забывать и про развлечения. Я уверен, что в вашем вузе есть и КВН, и кружки по интересам. Студентам нужно пользоваться этими возможностями.

Визит депутата продолжился экскурсией по лабораториям Аэрокосмического института. Ему продемонстрировали оборудование, закупленное на средства гранта на цели подготовки кадров для ОПК, разработки студентов и даже творчество школьников в рамках кружковых занятий.

В завершение встречи директор АКИ Анатолий Сердюк сообщил гостю о присвоении ему звания почетного профессора института, а Владимир Владимирович заверил принимающую сторону:

— Я готов к сотрудничеству с вами, «и по четным, и по нечетным дням недели». Обращайтесь!

Следующий визит депутата ожидается уже в начале нового учебного года.