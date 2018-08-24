Гости ежегодного бесплатного кинопоказа под открытым небом увидят семейный фильм «Последний богатырь» режиссёра Дмитрия Дьяченко. Сюжет картины повествует о молодом парне Иване, который волшебным образом попадает из современной Москвы в сказочную страну Белогорье. Ему предстоит справиться с разными испытаниями и помочь своим новым друзьям, которые принимают его за сына Ильи Муромца.

Мероприятие состоится в рамках XI Международного кинофестиваля «Восток & Запад. Классика и Авангард» в 20:00 на площади перед Домом Советов. Старт акции в Оренбурге даст известный российский актёр театра и кино Марат Башаров.

Сделать высокотехнологичные 3D-видеоролики для соцсетей и принять участие в Digital-квизе перед началом киносеанса можно будет на площадке компании «МегаФон». Здесь же абоненты оператора смогут получить бесплатный ароматный кофе.

Всероссийская акция «Ночь кино» организована Министерством культуры Российской Федерации и Фондом кино. Кинопоказ в Оренбурге проводит ГУП «Облкиновидео».

В субботу вечером в городе ожидается около 20 градусов тепла, для большего комфорта зрители могут взять с собой теплые вещи и пледы.