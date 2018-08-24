Сегодня вечером в СКК «Оренбуржье» состоялась церемония открытия главного культурного события региона, которое продлится до 30 августа. Следить за всеми новостями кинофестиваля можно будет в специальном разделе на информационном портале Орен.ру.

Онлайн-студия

На время кинофестиваля в кинотеатре «Космос» будет организована работа онлайн-студии, куда каждый день будут приходить известные гости и участники кинофорума для представления и обсуждения фильмов. Видео-интервью будут размещаться на нашем портале.

Оренбургское кино

В понедельник, 27 августа, в кинотеатре «Сокол» пройдет показ короткометражных фильмов оренбургских авторов в рамках программы «Молодое оренбургское кино». Сразу после премьеры увидеть эти работы можно будет и в нашем разделе «Кинофестиваль». Здесь же будет открыто интернет-голосование за лучший оренбургский фильм. Победитель получит специальный приз от компании «МегаФон» во время церемонии закрытия.

Компания «МегаФон» является официальным телеком-партнёром Международного кинофестиваля на протяжении многих лет, предоставляя услуги связи и высокоскоростного доступа в интернет для организационного комитета и гостей главного культурного события региона. На церемонии закрытия, которая пройдёт 30 августа, компания «МегаФон» вручит свой специальный приз – статуэтку «Сарматского оленя» за лучший фильм российской конкурсной программы «Сплетенные параллели».