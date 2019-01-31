Семейная ссора, которая закончилась возбуждением уголовного дела произошла в Соль-Илецке.

61-летний муж во время ссоры с женой, взял в руки нож и стал намахиваться им на свою супругу, при этом высказывал угрозы убийством.

Женщина испугалась, что может погибнуть от рук мужа и обратилась за помощью в правоохранительные органы.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения. Ему грозит до 2 лет лишения свободы.