Молодежной палате Оренбурга всего два года: первый созыв избрали в декабре 2016 года. За эти два года у неё появилась своя структура, свои традиции и определённая известность у городской молодежи. В выборах молодых парламентариев второго созыва приняли участие 7706 избирателей и 32 молодежные общественные организации.

Открыла первое заседание Молодежной палаты председатель городского Совета Ольга Березнева – она вела заседание до того момента, пока члены палаты не избрали собственного председателя.

— Ваши предшественники в целом выполнили те ответственные, организационные задачи, которые стояли перед первым созывом палаты. По тому, насколько активно прошло голосование, ясно: Молодежной палаты вызывает большой интерес у ваших ровесников. Я призываю вас достойно представлять их интересы, выходить со свежими, интересными инициативами и не бояться учиться новому. Мы готовы вам помочь и ответить на любые вопросы, — обратилась к членам Молодежной палаты Ольга Березнева.

В состав первого созыва вошли ребята, представляющие самые разные молодежные общественные объединения: волонтерский отряд «Бумеранг» и Волонтерский центр Оренбурга, областного трудового отряда и организации «Молодежь Евразии», студсоветы ОГУ, ОГПУ и ассоциации общественных объединений студентов ОрГМУ, других молодежных объединений.

Со словами напутствия к ним обратился также Глава города Дмитрий Кулагин.

— Вы представляете 130-тысячную армию городской молодежи. Быть членом Молодежной палаты — это ответственность, необходимость организовать работу таким образом, чтобы завоевать авторитет среди сверстников и в обществе в целом. Членство в Молодежной палате – это хорошая школа, приобретение опыта управленческой деятельности и практической работы, — подчеркнул он.

Поприветствовать и поддержать ребят на первом заседании также пришли заместитель председателя Оренбургского городского Совета Игорь Шепель, председатель комитета по местному самоуправлению и правотворчеству Роман Цуканов, депутаты Елена Афанасова и Игорь Абдульманов, руководитель аппарата Оренбургского городского Совета Игорь Вакушкин, заместитель Главы города Оренбурга по социальным вопросам Валентина Снатенкова и начальник управления молодежной политики администрации города Анна Павленко.

— У ребят есть наработки их предшественников из первого созыва, есть поддержка администрации и депутатского корпуса. Хочется верить, что это сделает работу второго созыва несколько легче, — отметила Анна Павленко. – И у них действительно горят глаза, у них есть масса идей и искреннее желание не говорить, а делать!

Первое заседание было посвящено решению организационных вопросов: палата избрала себе председателя и его зама, ответственного секретаря и определила состав постоянных комиссий. Их в палате всего три: это комиссия по вопросам здорового образа жизни и социально – бытовых проблем молодежи, комиссия по вопросам развития молодежных некоммерческих организаций, общественной, гражданской и политической активности молодежи и комиссия по содействию трудоустройству, занятости молодежи и форм поддержки молодежного предпринимательства.

А председателем Молодежной палаты Оренбурга второго созыва стала представитель «Молодой Гвардии Единой России» Виктория Сибирцева. Её заместителем стала Кристина Гриценко из оренбургского отделения Молодёжной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды».

— Я думаю, сразу строить планы на два года работы созыва сейчас рановато. Сначала нам нужно пообщаться: во-первых, со сверстниками, чтобы узнать, чего они ждут от палаты и за какие инициативы нам браться в первую очередь. А во-вторых, нам предстоит перезнакомиться и пообщаться друг с другом. Хотя со многими мы и виделись на молодежных мероприятиях, с кем-то знакомы «заочно» — все равно начинать надо с того, чтобы наладить коммуникацию, — поделилась планами Виктория Сибирцева.