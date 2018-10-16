В Правительстве региона обсудили работу фельдшерско-акушерской службы

Под председательством первого вице-губернатора – первого заместителя председателя Правительства Оренбургской области Сергея Балыкина сегодня, 16 октября, состоялось селекторное совещание, посвященное совершенствованию фельдшерско-акушерской службы в регионе. В обсуждении вопросов приняли участие вице-губернаторы, руководители профильных министерств, главы муниципальных образований Оренбуржья, руководители учреждений здравоохранения.

В Оренбургской области 1720 населенных пунктов. Доступность первичной медико-санитарной помощи жителям села обеспечивают более тысячи больничных подразделений, в том числе – 8 участковых больниц, 152 врачебные амбулатории и 930 фельдшерско-акушерских пунктов. Так, всего по области 590 малочисленных – менее 100 человек, населенных пунктов. В 450 – ФАПы продолжают работать.

Сергей Балыкин подчеркнул, что задача укрепления и развития первичного звена, особенно в сельской местности, находится в центре внимания областного Правительства.

– Если медицинский работник в селе отсутствует, а таких населенных пунктов 109, то регулярное медицинское обслуживание жителей и доставку медикаментов выполняет областная служба «Мобильный ФАП». Служба обеспечена 43 автомобилями марки «Нива». Кроме того, в эти села организованы выезды передвижных флюорографических и маммографических установок, районных и областных специалистов. Вопросы укомплектования ФАПов медицинскими работниками решаются, и для этого в области приняты соответствующие программы, – сказал первый вице-губернатор.

Он отметил, что параллельно ведется работа по модернизации действующих больничных подразделений. Ведется строительство новых ФАПов современной модульной конструкции. В рамках государственной программы развития сельского хозяйства в сельской местности до 2020 года будет построено 40 новых ФАПов, из них 20 уже введено. Еще шесть ФАПов будет построено в ближайшие два года в рамках приоритетного проекта развития первичной медико-санитарной помощи.

Первый вице-губернатор подчеркнул, что неоходимо объединить усилия глав администраций и областного здравоохранения по обустройству фельдшерско-акушерских пунктов.