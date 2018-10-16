С января 2019 года будет отключено аналоговое эфирное телевещание

В Российской Федерации завершается реализация федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 — 2018 годы».

Результатом этой работы будет переход от аналогового к цифровому телерадиовещанию.

С января 2019 года для населения Оренбургской области будет доступно в цифровом формате 20 телеканалов: «Первый канал», «Россия-1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5 канал», «Россия-К», «Россия-24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр», СТС, ТНТ, Рен ТВ, Пятница, Спас, Домашний, Звезда, ТВ3, Мир, Муз ТВ, а также 3 радиоканала: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России».

С середины января 2019 года будет отключено аналоговое эфирное телевещание федеральных телеканалов в населённых пунктах меньше 100 тысяч человек.

Для приема бесплатного цифрового эфирного телевидения достаточно иметь антенну дециметрового диапазона (индивидуальную наружную или комнатную – в зависимости от условий проживания или подключиться к коллективной антенне), телевизор, поддерживают стандарт вещания DVB-T2, в формате которого транслируются бесплатные мультиплексы или приобрести цифровую приставку, если телевизор старого образца.

Стоимость цифровой приставки в розничной сети составляет от 700 рублей, дециметровой антенны – от 600 рублей. Антенну, приставку и соединительный антенный кабель можно приобрести в магазинах, торгующих электроникой.

Для жителей населенных пунктов, находящихся вне зоны охвата цифрового эфирного наземного телевидения доступ к 20 телеканалам цифрового телевещания возможен с применением индивидуального спутникового комплекта («Триколор ТВ», «НТВ Плюс», МТС и др.).

Доступ к каналам цифрового телевидения также предоставляют операторы кабельного телевидения.

Информацию по вопросам использования оборудования для приема цифрового телевидения можно получить в Центре консультационной поддержки населения по адресу: г. Оренбург, ул. Терешковой, д.10,тел. 8 (3532) 442-442, е-mail: ckp_orenburg@rtrn.ru.

Телефон федеральной «горячей линии» по вопросам цифрового телевидения 8-800-220-20-02.

Необходимую информацию о «цифре» можно найти на официальном сайте РТРС http://orenburg.rtrs.ru или на портале Правительства Оренбургской области www.orenburg-gov.ru.