С февраля по апрель в Оренбуржье пройдет XXIX Областной фестиваль народного творчества «Обильный край, благословенный!», посвященный двум юбилейным датам: 85-летию Оренбургской области и 275-летию Оренбургской губернии и объявленному в России Году театра.

В этом году старт зональному этапу творческого марафона «Обильный край, благословенный!» даст село Ташла Ташлинского района. 9 февраля в 11:00 на сцене районного Дома культуры выступят самодеятельные артисты и творческие коллективы Илекского, Новосергиевского и Ташлинского районов.

Творческий марафон проводится Региональным центром развития культуры Оренбургской области при поддержке министерства культуры и внешних связей Оренбургской области с целью дальнейшего развития самодеятельного народного творчества.

«Обильный край, благословенный!» не имеет аналогов; в фестивальное движение вовлечены все населённые пункты: от самого дальнего до районных центров, городских округов и городов. Творческое состязание, участниками которого являются любительские коллективы и сольные исполнители без ограничения по возрасту, реализуется в три этапа. Самодеятельные артисты, прошедшие первый отборочный тур в своем населенном пункте, выступят на 16 зональных площадках Оренбуржья. Репертуар участников включает в себя четыре направления: вокальное, хореографическое, инструментальное и театральное. В этом году организаторами было принято решение вручить специальный диплом и приз им. В.В. Ренёва за лучшую режиссуру концертных программ зонального этапа. Украшением к праздничным мероприятиям служат выставки мастеров изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Завершающим аккордом фестиваля станет традиционный гала-концерт, который пройдет 20 апреля в Оренбургской областной филармонии.