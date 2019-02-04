ДТП со смертельным исходом произошло накануне возле села Нижняя Павловка. Столкнулись автомобиль ВАЗ-2110 и Mercedes-Benz G-Wagen. Погибли два человека.

По предварительной информации водитель автомобиля «ВАЗа», двигаясь со стороны села Черноречье в сторону автодороги «Оренбург-Илек», на перекрестке, при выезде со второстепенной дороги, допустил столкновение с автомобилем Mercedes, который двигался из Оренбурга в сторону села Илек.

В этом происшествии погибли водитель и пассажир ВАЗа. Еще один пассажир — ребенок госпитализирован в городскую больницу.