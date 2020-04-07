В Оренбургской области впервые наложен штраф за распространение фейковой информации

Сотрудниками полиции МО МВД России «Абдулинский» привлечена к административной ответственности местная жительница, которая в сети Интернет распространила недостоверную информацию о заражении коронавирусной инфекцией директора и продавца коммерческого магазина в городе Абдулино.
Сотрудники полиции установили, что распространила ложную информацию 50-летняя местная жительница. Она услышала от знакомых, что данные лица находились в 14-дневном карантине, прибыв из-за границы. После чего женщина решила, что данные граждане могут быть заражены коронавирусной инфекцией, и, не удостоверившись в правдивости своих предположений, распространила фейковую информацию в социальной сети.
По данному факту сотрудниками полиции проведена проверка, собраны достаточные доказательства о распространении ложных сведений. Женщина призналась стражам правопорядка, что разместила непроверенную информацию без злого умысла и о последствиях размещения не думала.
В отношении правонарушительницы возбуждено дело об административном правонарушении по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ «Злоупотребление свободой массовой информации».
По решению суда нарушительница привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 15 000 рублей ввиду имеющихся смягчающих обстоятельств.
Что грозит за фейки гражданам
За это предусмотрена административная или уголовная ответственность. В КоАП уже есть наказание для граждан за распространение в СМИ и интернете ложной информации — штраф от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. За повторное распространение фейков, угрожающих жизни людей и безопасности, граждан предлагается штрафовать на 300-400 тысяч рублей, должностных лиц — на 600-900 тысяч.
Также депутаты приняли в третьем чтении законопроект, который вводит в Уголовный кодекс статью 207.1 УК. Она предусматривает следующее наказание за распространение фейков «об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан»:
- штраф 300-700 тысяч рублей или в размере дохода осужденного за период от одного года до полутора лет,
- до 360 часов обязательных работ,
- до года исправительных работ,
- до трех лет ограничения свободы.
- Если распространение ложной информации повлекло тяжкие последствия (вводится статья 207.2 УК), то грозит:
- штраф в размере от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей или дохода осужденного за период до 18 месяцев,
- исправительные работы на срок до одного года,
- принудительные работы на срок до трех лет,
- до трех лет лишения свободы.
Если из-за распространения фейков умер человек, то предусмотрено наказание:
- штраф от 1,5 миллиона до двух миллионов рублей или в размере дохода осужденного
- за период от полутора до трех лет,
- исправительные работы на срок до двух лет,
- принудительные работы на срок до пяти лет,
- лишение свободы до пяти лет.
Что грозит за фейки юридическим лицам
Законопроект дополняет статью КоАП о распространении ложной информации. Документ предусматривает административное наказание для юридических лиц за распространение в СМИ и в интернете «информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан», в том числе во время эпидемий.
Юрлицам грозит штраф от 1,5 миллиона до трех миллионов рублей. Если ложная информация привела к смерти человека или массовому нарушению общественного порядка, то юрлицам грозит штраф от трех миллионов до пяти миллионов рублей. За повторное нарушение предусмотрен штраф 5-10 миллионов рублей.