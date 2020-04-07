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8 апреля 2020 г.

В Оренбургской области впервые наложен штраф за распространение фейковой информации

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В Оренбургской области впервые наложен штраф за распространение фейковой информации

Сотрудниками полиции МО МВД России «Абдулинский» привлечена к административной ответственности местная жительница, которая в сети Интернет распространила недостоверную информацию...
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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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Сотрудниками полиции МО МВД России «Абдулинский» привлечена к административной ответственности местная жительница, которая в сети Интернет распространила недостоверную информацию о заражении коронавирусной инфекцией директора и продавца коммерческого магазина в городе Абдулино.

Сотрудники полиции установили, что распространила ложную информацию 50-летняя местная жительница. Она услышала от знакомых, что данные лица находились в 14-дневном карантине, прибыв из-за границы. После чего женщина решила, что данные граждане могут быть заражены коронавирусной инфекцией, и, не удостоверившись в правдивости своих предположений, распространила фейковую информацию в социальной сети.

По данному факту сотрудниками полиции проведена проверка, собраны достаточные доказательства о распространении ложных сведений. Женщина призналась стражам правопорядка, что разместила непроверенную информацию без злого умысла и о последствиях размещения не думала.

В отношении правонарушительницы возбуждено дело об административном правонарушении по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ «Злоупотребление свободой массовой информации».

По решению суда нарушительница привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 15 000 рублей ввиду имеющихся смягчающих обстоятельств.

Что грозит за фейки гражданам

За это предусмотрена административная или уголовная ответственность. В КоАП уже есть наказание для граждан за распространение в СМИ и интернете ложной информации — штраф от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. За повторное распространение фейков, угрожающих жизни людей и безопасности, граждан предлагается штрафовать на 300-400 тысяч рублей, должностных лиц — на 600-900 тысяч.

Также депутаты приняли в третьем чтении законопроект, который вводит в Уголовный кодекс статью 207.1 УК. Она предусматривает следующее наказание за распространение фейков «об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан»:

  • штраф 300-700 тысяч рублей или в размере дохода осужденного за период от одного года до полутора лет,
  • до 360 часов обязательных работ,
  • до года исправительных работ,
  • до трех лет ограничения свободы.
  • Если распространение ложной информации повлекло тяжкие последствия (вводится статья 207.2 УК), то грозит:
  • штраф в размере от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей или дохода осужденного за период до 18 месяцев,
  • исправительные работы на срок до одного года,
  • принудительные работы на срок до трех лет,
  • до трех лет лишения свободы.

Если из-за распространения фейков умер человек, то предусмотрено наказание:

  • штраф от 1,5 миллиона до двух миллионов рублей или в размере дохода осужденного
  • за период от полутора до трех лет,
  • исправительные работы на срок до двух лет,
  • принудительные работы на срок до пяти лет,
  • лишение свободы до пяти лет.

Что грозит за фейки юридическим лицам

Законопроект дополняет статью КоАП о распространении ложной информации. Документ предусматривает административное наказание для юридических лиц за распространение в СМИ и в интернете «информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан», в том числе во время эпидемий.

Юрлицам грозит штраф от 1,5 миллиона до трех миллионов рублей. Если ложная информация привела к смерти человека или массовому нарушению общественного порядка, то юрлицам грозит штраф от трех миллионов до пяти миллионов рублей. За повторное нарушение предусмотрен штраф 5-10 миллионов рублей.

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