В Оренбургской области впервые наложен штраф за распространение фейковой информации

Сотрудниками полиции МО МВД России «Абдулинский» привлечена к административной ответственности местная жительница, которая в сети Интернет распространила недостоверную информацию о заражении коронавирусной инфекцией директора и продавца коммерческого магазина в городе Абдулино.

Сотрудники полиции установили, что распространила ложную информацию 50-летняя местная жительница. Она услышала от знакомых, что данные лица находились в 14-дневном карантине, прибыв из-за границы. После чего женщина решила, что данные граждане могут быть заражены коронавирусной инфекцией, и, не удостоверившись в правдивости своих предположений, распространила фейковую информацию в социальной сети.

По данному факту сотрудниками полиции проведена проверка, собраны достаточные доказательства о распространении ложных сведений. Женщина призналась стражам правопорядка, что разместила непроверенную информацию без злого умысла и о последствиях размещения не думала.

В отношении правонарушительницы возбуждено дело об административном правонарушении по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ «Злоупотребление свободой массовой информации».

По решению суда нарушительница привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 15 000 рублей ввиду имеющихся смягчающих обстоятельств.

Что грозит за фейки гражданам

За это предусмотрена административная или уголовная ответственность. В КоАП уже есть наказание для граждан за распространение в СМИ и интернете ложной информации — штраф от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. За повторное распространение фейков, угрожающих жизни людей и безопасности, граждан предлагается штрафовать на 300-400 тысяч рублей, должностных лиц — на 600-900 тысяч.

Также депутаты приняли в третьем чтении законопроект, который вводит в Уголовный кодекс статью 207.1 УК. Она предусматривает следующее наказание за распространение фейков «об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан»:

штраф 300-700 тысяч рублей или в размере дохода осужденного за период от одного года до полутора лет,

до 360 часов обязательных работ,

до года исправительных работ,

до трех лет ограничения свободы.

Если распространение ложной информации повлекло тяжкие последствия (вводится статья 207.2 УК), то грозит:

штраф в размере от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей или дохода осужденного за период до 18 месяцев,

исправительные работы на срок до одного года,

принудительные работы на срок до трех лет,

до трех лет лишения свободы.

Если из-за распространения фейков умер человек, то предусмотрено наказание:

штраф от 1,5 миллиона до двух миллионов рублей или в размере дохода осужденного

за период от полутора до трех лет,

исправительные работы на срок до двух лет,

принудительные работы на срок до пяти лет,

лишение свободы до пяти лет.

Что грозит за фейки юридическим лицам

Законопроект дополняет статью КоАП о распространении ложной информации. Документ предусматривает административное наказание для юридических лиц за распространение в СМИ и в интернете «информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан», в том числе во время эпидемий.

Юрлицам грозит штраф от 1,5 миллиона до трех миллионов рублей. Если ложная информация привела к смерти человека или массовому нарушению общественного порядка, то юрлицам грозит штраф от трех миллионов до пяти миллионов рублей. За повторное нарушение предусмотрен штраф 5-10 миллионов рублей.