В Центральный районный суд г. Оренбурга обратилась жительница областного центра с иском к своей падчерице о взыскании расходов на содержание унаследованного имущества и похоронных расходов.

В 2017 году умер супруг истицы, он же — отец ответчицы. Завещание не было составлено и, согласно закону, наследники вступили в свои права в 2018 году. После этого оренбурженкой был установлен памятник умершему супругу. Дочь отказала в какой-либо материальной помощи семье своего покойного отца, помимо этого, получив свою долю наследства, она не собиралась содержать унаследованную долю.

При этом, в ходе судебного заседания истица пояснила суду, что она одна оплатила установку памятника, скамьи, ограды, надгробия на могиле умершего, что подтверждается представленными квитанциями. А в настоящее время она продолжает единолично нести расходы на содержание всего имущества, частью которого владеет ответчица, которая оплату не производит, что также подтверждается квитанциями.

Решением суда исковые требования оренбурженки были удовлетворены. Теперь ответчику придется возместить расходы на содержание имущества, доставшегося по наследству и понести расходы, связанные с погребением усопшего.

Решение суда не вступило в законную силу.