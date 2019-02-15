8 января вступил в силу Федеральный закон от 27.12.2018 3 572-ФЗ «О внесении изменений в статью 17.1 Федерального закона «О защите конкуренции», которым внесены изменения в части 8, 9 и 11 ст. 17.1 Закона о защите конкуренции.

Основной целью закона является устранение неопределенности в толковании положений Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» в части возможности заключения договоров аренды государственного или муниципального имущества на новый срок без проведения торгов с добросовестными арендаторами, заключившими договоры аренды на законных основаниях, в том числе, без проведения торгов до 02.07.2008 года (до вступления в силу статьи 17.1 Закона о защите конкуренции).

Неопределённость формулировки позволяла трактовать положение закона таким образом, что продление договора аренды возможно только по тем договорам, которые были заключены на торгах.

В соответствии со статьей 2 Закона № 572-ФЗ действие положений части 9 статьи 17.1 Закона о защите конкуренции распространяется также на случаи заключения на новый срок договоров аренды государственного или муниципального имущества, заключенных до 02.07.2008.

При этом основаниями, по которым арендодатель вправе отказать арендатору в заключении договора на новый срок могут служить только случаи, перечисленные в части 10 статьи 17.1 Закона о защите конкуренции.