В Оренбурге спасенный из огня ребенок скончался в больнице

3 июня в жилом доме по улице Ипподромная областного центра произошел пожар. Несмотря на сильный огонь, очевидцы смогли вытащить из полыхающего дома женщину и маленького ребенка.

Пострадавшие были госпитализированы в тяжелом состоянии. 5 июня стало известно, что 2,5-годовалый ребенок скончался в больнице от полученных тяжелых термических ожогов. 38-летняя мама ребенка по прежнему находится в тяжелом состоянии.

В связи с гибелью ребенка, следственными органами СК РФ по Оренбургской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.109 УК РФ.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти ребенка. Расследование уголовного дела продолжается.