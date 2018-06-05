Неосновательное обогащение, а не подарок. Суд разобрался в непростом деле бывшей супружеской пары

Центральный районный суд Оренбурга рассмотрел гражданское дело по исковому заявлению, Георгия Г. к Людмиле Ш. о взыскании неосновательного обогащения.

В ходе рассмотрения дела было выяснено, что истец Георгий состоял в фактических брачных отношениях с Людмилой. В апреле 2011 года ответчик принял решение о приобретении автомобиля, в кредит на сумму 446 500 рублей. Обратившись в суд, истец указал, что затратил личные денежные средства, для погашения данного кредита в размере 133 900 рублей. Уже в 2015 году автомобиль был продан за 300 000 руб., так как погасить кредит в полном объеме не представлялось возможным. Из полученной суммы за автомобиль, 160 000 рублей были затрачены на погашение остатка кредита.

Истец полагает, что ответчик неосновательно обогатилась на сумму 133 900 рублей, внесенных им в счет оплаты кредита за автомобиль, в связи с чем просил суд взыскать с Людмилы в пользу Георгия указанную сумму, а также расходы по уплате государственной пошлины.

Ответчик возражает против заявленных требований, указала, что денежные суммы вложенные истцом в кассу банка были переданы фактически ей в дар. Позднее заявила, о том, что это ее денежные средства, которые она передавала истцу для оплаты вместо нее, однако подтвердить это в суде не смогла. Документов, подтверждающих передачу денежных средств Людмила истцу, для погашения кредита не предоставила в связи с их отсутствием, поскольку передача осуществлялась устно. Истцом данный факт отрицался.

По решению Центрального районного суда г. Оренбурга исковые требования истца были удовлетворены.

Решение не вступило в законную силу.