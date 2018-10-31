В Оренбурге, по адресу Володарского, 16, открылся специальный центр по обслуживанию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на базе Сбербанка – Центр оказания услуг (ЦОУ) «Мой бизнес».

Теперь предприниматели могут в одном месте получить все необходимые услуги для создания и сопровождения бизнеса.

В центре «Мой бизнес» можно подать документы на регистрацию юридического лица, воспользоваться услугами Росреестра и Кадастровой палаты, получить разрешение на строительство, проконсультироваться по действующим мерам поддержки бизнеса, программам субсидирования, узнать о работе Гарантийного Фонда Оренбургской области и даже подать жалобу к Уполномоченному по защите прав предпринимателей. Кроме того, предпринимателям также доступны услуги Федеральной корпорации развития малого и среднего предпринимательства.

«Мы очень признательны региональному министерству экономического развития и МФЦ Оренбургской области за поддержку в реализации этого проекта. Сотрудничество МФЦ и Сбербанка позволит предпринимателям получать государственные и финансовые услуги в одном месте. Реализация принципа «одного окна» позволит бизнесменам сэкономить время и существенно облегчить процесс оформления документов для открытия, ведения или расширения своего дела» — отметил управляющий Оренбургским отделением ПАО Сбербанк Денис Лихачёв.

В торжественном открытии центра оказания услуг приняли участие министр экономического развития Оренбургской области Наталья Безбородова и директор ГАУ «МФЦ» Оренбургской области Анатолий Шабельников.

С начала года Сбербанк открыл 13 центров «Мой бизнес» по России при содействии региональных многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг субъектов Российской Федерации в рамках федерального приоритетного проекта Правительства Российской Федерации «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Задача проекта — повышение доступности государственных, муниципальных и банковских услуг в формате одного окна для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также лиц, планирующих открыть свой бизнес.