Осуждены члены ОПГ напавшие на трех военнослужащих

В ноябре 2015 года Алексей Шаповал, Артем и Артур Хачатуряны, Авдюшкин, Мишустин и Кондарев, представившись сотрудниками Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков, под предлогом проведения обыска напали на трех военнослужащих, которые, по их мнению, употребляли наркотики.

Указанные лица с привлечением Хакимова и Видинеева, обещая не привлекать потерпевших к уголовной ответственности, за период с ноября 2015 года по февраль 2016 года получили от них свыше 350 тысяч рублей.

Доказательства, собранные военным следственным отделом СК РФ по Тоцкому гарнизону, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора старшине Рафику Хакимову, старшему сержанту Владимиру Мишустину, сержанту Алексею Шаповалу, сержанту запаса Артему Хачатуряну и ефрейтору запаса Юрию Авдюшкину, проходившим военную службу по контракту в войсковой части 12128, старшему сержанту Николаю Кондареву, проходившему военную службу по контракту в войсковой части 30785, бывшему капитану полиции Сергею Видинееву, проходившему службу в отделе МВД России по Тоцкому району Оренбургской области, а также гражданину Артуру Хачатуряну.

В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении нескольких преступлений. Решением Оренбургского гарнизонного военного суда названным лицам в зависимости от роли каждого назначено наказание в виде лишения свободы на срок: Шаповалу – 5 лет, Артуру Хачатуряну – 3 года 9 месяцев 23 дня, Мишустину – 3,5 года, Артему Хачатуряну – 2 года 3 месяца 23 дня, Авдюшкину – 2 года, Кондареву – 1,5 года условно, Видинееву – 1 год условно с испытательным сроком 3 года, Хакимову – 10 месяцев условно с испытательным сроком 3 года. Кроме того, суд обязал осужденных выплатить штраф в размере: Видинееву – 40 тыс. рублей, Шаповалу – 20 тыс. рублей, Мишустину и Артему Хачатуряну – по 15 тыс. рублей, Авдюшкину, Кондареву и Артуру Хачатуряну – по 10 тыс. рублей.

Кроме того, суд удовлетворил 2 гражданских иска, обязав осужденных выплатить потерпевшим в солидарном порядке в общей сложности более 356 тыс. рублей.