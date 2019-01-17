Накануне утром, в железнодорожной больнице (НУЗ «ОКБ») на улице Народная областного центра возник небольшой пожар. К ликвидации пожара привлечено от МЧС было привлечено 24 человека и 8 единиц техники.

Огнем повреждены пластиковый корпус аппаратов защиты, лакокрасочное покрытие ЩС на общей площади 0,50 кв. метров. Потушен до прибытия подразделений Федеральной противопожарной службы.

Пожар возник из-за недостатка конструкции и изготовления электрооборудования.

В результате происшествия никто не пострадал, сообщили Орен.Ру в ГУ МЧС по Оренбургской области.