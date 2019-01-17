Сразу две книжные новинки прибыли в Оренбург из «Первой образцовой типографии» в Ульяновске и «Уральского рабочего» в Екатеринбурге. Они вышли в канун Нового года в Оренбургском книжном издательстве им. Г.П. Донковцева, но к читателю из-за сильных морозов попали только сегодня. Обе книги в России ждали уже давно.

«Александр Засс. Жизнеописание, система и методы» – уникальная, собранная по крупицам, биография обрамляет мемуары выдающегося силового атлета ХХ века. Пик его популярности пришелся на десятилетия жизни в Великобритании, но свою цирковую карьеру «Сильнейший человек мира» или «Удивительный Самсон» начал в 1908 году в Оренбурге. В иллюстрированное издание вошли мемуары Засса, переведенные на русский язык, воспоминания о нем людей, знавших его, свидетельства его выступлений в Саранске, Актюбинске, Ташкенте, Будапеште и Париже, а также неожиданные находки и открытия, сделанные Оренбургским благотворительным фондом «Евразия» во время юбилейных мероприятий в Лондоне в сентябре 2018 года.

«Каргалы – забытый мир» – книга об уникальном месте планеты – крупнейшем горно-металлургическом комплексе континента Евразия, созданном 4000 лет назад и эксплуатировавшимся древним человеком на протяжении тысячи лет. Тема, к которой обращались советский писатель-фантаст Иван Ефремов и современный культовый автор Алексей Иванов, в популярной форме раскрывается известным ученым-археологом. Евгений Николаевич Черных – доктор исторических наук, заведующий лабораторией Института археологии Российской Академии наук – знает об оренбургских Каргалах практически все. Он вел раскопки каргалинских рудников более 20 лет назад, но за эти годы еще больше утвердился в мысли, что Каргалы – это сенсация, что каргалинские рудники безусловно являются мировым культурным наследием. Красочное издание адресовано вовсе не ученым, а самой широкой читательской аудитории.

Обе книги «Оренбургского книжного» вышли в рамках Федеральной целевой программы «Культура России» при финансовом участии Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.