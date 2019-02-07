7 февраля на информационном брифинге начальник городского управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Дмитрий Геннадьевич Жуков обозначил приоритетные направления в деятельности УЖКХ на 2019 год.

Первоочередных задач – несколько. Одна из них — продолжение реализации национального проекта «Комфортная городская среда».

— В текущем году на выполнение программы из федерального бюджета выделено 26 миллионов рублей, – рассказал Дмитрий Жуков. – В настоящее время территории определены, осмечены, идет формирование программы с учетом наказов избирателей и обсуждением с ресурсоснабжающими организациями.

УЖКХ города является заказчиком по выполнению работ по капитальному ремонту общего имущества в тех многоквартирных домах, где имеются муниципальные квартиры. В 2019 году они продолжатся – по итогам проведенных торгов будут выбраны подрядчики.

— Особое внимание следует уделить качеству и срокам выполнения работ по капитальному ремонту, — отметил Дмитрий Жуков.

Продолжится работа по повышению профессионального уровня инициативных жителей, старших по подъездам, домам, председателей товариществ собственников жилья, руководителей и представителей управляющих организаций, в том числе участие представителей УЖКХ в семинарах проекта «Школа грамотного потребителя».

Начальник УЖКХ ответил на многочисленные вопросы журналистов. Не остались без внимания темы сноса ветхих аварийных домов, возможного банкротства УК «Оренбургская управляющая компания».

— Принятие решения об управлении домом той или иной компанией зависит в первую очередь от жителей, — акцентировал внимание присутствующих начальник УЖКХ. – В случае ликвидации управляющей организации мы проведем встречи с жителями на тему выбора способа управления — непосредственного или определение новой обслуживающей организации.

Данный вопрос находится на контроле Главы города и его первого заместителя. Услуги, которые УК «Оренбургская» в рамках своих обязательств должна предоставить жителям, будут предоставлены.

— Тесное взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями, жителями и управляющими организациями, оперативное реагирование на обращения оренбуржцев и устранение возникающих проблем, будь то уборка снега, вопросы перерасчета, некачественное оказание коммунальных услуг, бездействие управляющей компании – одна из основных задач управления, — подчеркнул Дмитрий Жуков, — ведь сфера жилищно-коммунального хозяйства — это практически вся жизнь города.