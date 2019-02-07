Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал Постановление Правительства РФ № 61 от 30 января 2019 года, направленное на распределение субсидий по инвестиционным проектам по созданию в субъектах РФ туристских кластеров.

Размер субсидии из федерального бюджета на создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Соленые озера» с 2019 по 2021 годы составит 900 млн рублей (в 2019 г. – 300 млн рублей, в 2020 г. – 250 млн рублей, в 2021 г. – 350 млн рублей).

В этом году начнется реализация комплекса обеспечивающей инфраструктуры Соль-Илецкого курорта, в частности будет вестись реконструкция 5 дорог. Планируемые объекты позволят функционировать курорту в круглогодичном режиме, предоставляя туристам современную инфраструктуру и обеспечивая высокое качество обслуживания.

Реализация крупнейшего инвестиционного проекта Оренбургской области ведется с 2013 года за счет привлечения средств федерального, областного и местного бюджетов, а также частных инвестиций в рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)». Общий объем инвестиций за 5 лет составил около 2,4 миллиарда рублей.

Курорт «Соленые озера» ежегодно входит в топ рейтингов эффективности. В 2016 году вошел в десятку самых популярных запросов россиян в системе Google, в 2017 году Оренбургская область вошла в ТОП-5 популярных у туристов курортных регионов и в ТОП-5 по размещению иностранных граждан в гостиницах (без учета городов Москва и Санкт-Петербург). В 2018 году курорт занял 1 место в рейтинге по количеству брони гостевых домов туристами за летний сезон и 3 место в рейтинге, составленному на основе запросов со словом «курорт», заданных российскими пользователями в поисковой системе «Яндекс», уступив только Краснодарскому краю и Турции.