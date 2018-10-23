19 октября в выставочном зале Оренбургского областного музея изобразительных искусств открылась Международная выставка-конкурс декоративно-прикладного искусства «Образы изменчивых фантазий». Она проводится кафедрой дизайна ОГУ совместно с Оренбургским музеем ИЗО и Союзом художников РФ каждые два года.

С ее открытием собравшихся поздравили директор Оренбургского музея изобразительных искусств Юрий Комлев, проректор по социальной и воспитательной работе ОГУ Сергей Семенов, заведующая кафедрой дизайна ОГУ Ольга Чепурова и куратор выставки доцент кафедры Алла Васильченко. Выступающие говорили о возрастающем интересе к мероприятию, которое в 1996 году было проведено как городское, а затем приобрело международный статус (на выставке были представлены работы около 100 художников из российских городов – Екатеринбурга, Медногорска, Уфы, Чебоксар — и Казахстана). Также они отмечали роль в ее успехе кафедры дизайна Оренбургского государственного университета.

Алла Васильченко рассказала о высоком уровне представленных в этом году произведений прикладного искусства. Она сообщила, что на этот раз жюри решило отказаться от «Диплома участника», а вручить всем художникам дипломы победителей и призеров 1-й,2-й и 3-й степеней.

Среди удостоенных 1-го места – преподаватели и выпускники ОГУ. Доцент кафедры дизайна Светлана Шлеюк представила работы в технике батик, на этот раз она обратилась к теме таинственных морских глубин. Алла Васильченко — панно и женские наряды в уникальной авторской технике ажурного плетения, образы которых навеяны временами года.

Много наград увезли представители Магнитогорского государственного технического университета им. Г. И. Носова, кафедры декоративно-прикладного искусства Уральского государственного архитектурно-художественного университета (УрГАХУ), Актюбинского регионального государственного университета им. К. Жубанова.

В зале, где были представлены работы студентов и преподавателей казахстанского университета, в основном в технике художественного войлока, чувствовался особый национальный колорит. Гости из Екатеринбурга и Медногорска уже в который раз удивили изящными панно в технике художественной эмали.

Широко представили свое творчество прикладники Оренбурга. Поклонники ткачества, лоскутного шитья, батика, интерьерной куклы, а также редко применяемых авторских техник, например художественного выжигания по ткани, также нашли на выставке вдохновляющие на творчество работы.

В завершение мероприятия театр моды и творчества «Каприз» продемонстрировал коллекцию одежды «Русский сувенир» выпускника ОГУ Михаила Воробьева, разработанную на основе матрешки.