Налогоплательщики Оренбуржья уплатили в бюджет более 267 млрд рублей

В январе — сентябре 2018 года в консолидированный бюджет Российской Федерации поступило 267,8 млрд рублей налоговых доходов, что на 41,4 % или 78,5 млрд рублей большее поступлений прошлого года, сообщили oren.ru в УФНС по Оренбургской области.

Данная ситуация стала следствием увеличения поступлений по налогу на добычу полезных ископаемых на 51,8 % или 54,7 млрд рублей (январь – сентябрь 2017 года – 105,5 млрд рублей, январь — сентябрь 2018 года – 160,2 млрд рублей).

Поступления в федеральный бюджет составили 211,8 млрд рублей, что на 51,8 % или 72,2 млрд рублей выше поступлений аналогичного периода прошлого года.

В консолидированный бюджет области поступило 56 млрд рублей, что на 12,5 % или 6,2 млрд рублей больше поступлений аналогичного периода прошлого года за счет увеличения поступлений в областной бюджет на 13 % или 5,3 млрд рублей (январь — сентябрь 2017 года – 40,4 млрд рублей, январь — сентябрь 2018 года – 46,7 млрд рублей) и в бюджеты муниципальных образований на 10,6 % или 1 млрд рублей (январь — сентябрь 2017 года – 9,4 млрд рублей, январь — сентябрь 2018 года – 10,4 млрд рублей).

Объемы администрируемых доходов, предусмотренные законами об областном бюджете и бюджетах муниципальных образований на 2018 год за январь — сентябрь 2018 года выполнены на 79,2 процента.

По страховым взносам на обязательное социальное страхование в январе — сентябре 2018 года поступило 35,7 млрд рублей, что на 9,3 % или 3 млрд рублей больше поступлений аналогичного периода прошлого года (32,6 млрд рублей).