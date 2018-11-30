Международная научно-практическая конференция «Завершение коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны: проблемы исследования и сохранения исторической памяти» пройдет в Оренбурге с 30 ноября по 1 декабря.

Встреча проводится по инициативе Правительства, министерства образования и Общественной палаты Оренбургской области. Организатором выступил Оренбургский государственный педагогический университет, в котором ведётся активная исследовательская работа по проблемам истории Великой Отечественной войны. В оргкомитет конференции вошли представители исполнительной и законодательной власти области, ректоратов вузов, ведущие ученые-историки.

На конференции планируется обсудить ряд вопросов, связанных с проблемами сохранения исторической памяти, оценивания событий Великой Отечественной войны, фальсификации военной истории, идеологического воздействия через обращение к фактам Второй мировой и Великой Отечественной войн.

На пленарном заседании в зале Оренбургского государственного татарского драматического театра имени Мирхайдара Файзи 30 ноября выступают историки из Италии, Сербии, Болгарии, а также ведущие учёные из Санкт-Петербурга, Курска, Республики Адыгеи. Секционные заседания, которые пройдут в Оренбургском государственном педагогическом университете, соберут специалистов, докторов и кандидатов исторических наук, аспирантов, магистрантов, студентов оренбургских вузов, учителей школ города.

В сборник статей участников конференции, подготовленный к публикации силами редакционно-издательского отдела ОГПУ, включено около ста публикаций, прошедших тщательную научную экспертизу и редактуру ведущих ученых-историков Оренбургского государственного педагогического университета.

30 ноября для участников конференции будет работать выставка архивных документов Государственного архива Оренбургской области и Оренбургского государственного архива социально-политической истории, а также экспозиция материалов поискового клуба «Патриот» при Оренбургском государственном педагогическом университете.