Программа корпоративного волонтёрства Металлоинвеста «Откликнись!» получила признание на всероссийском конкурсе «Чемпионы добрых дел» — 2018 в номинации «Местные сообщества».

Награждение состоялось в рамках VII Московского международного форума «Корпоративное волонтерство: бизнес и общество».

Форум организован Ассоциацией менеджеров и Национальным советом по корпоративному волонтерству при поддержке Министерства экономического развития РФ. Задачи форума – обобщение опыта корпоративного волонтерства в России, обсуждение взаимодействия бизнеса и власти в рамках корпоративных программ, развитие технологий вовлечения сотрудников в волонтерскую работу.

Сегодня в программе корпоративного волонтерства Металлоинвеста «Откликнись!», стартовавшей летом в Белгородской области, принимает участие уже почти 150 сотрудников Компании, которые оказывают помощь заповедникам, спасают бездомных животных, занимаются помощью незащищенным слоям населения, организуют занятия спортом. В следующем году «Откликнись!» придет также в Курскую и Оренбургскую области.

«Металлоинвест объединяет многих неравнодушных людей. Вместе мы хотим создавать комфортную, удобную среду для жизни во всех городах присутствия, — отметила Юлия Мазанова, директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям УК «Металлоинвест». – Программа корпоративного волонтёрства «Откликнись!» помогает собрать, поддержать их инициативы и я уверена, вместе мы сможем помочь в решении существующих проблем и улучшить жизнь вокруг нас».

Корпоративная социальная ответственность — неотъемлемая часть стратегии развития Металлоинвеста. Совместно с заинтересованными сторонами – жителями, экспертами, представителями исполнительной власти, реализуются программы, которые содействуют развитию местных сообществ и формированию благоприятной социально-культурной среды на территориях присутствия Компании.