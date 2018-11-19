Правоохранителям от медиков поступило сообщение, что в больницу доставлен мужчина с серьезной травмой головы.

Стражи порядка установили, что 50-летний мужчина получил сильный удар в лицо в одном из магазинов Оренбургского района. От удара мужчина потерял сознание и упал на пол, ударившись затылком о плитку.

Оперативники быстро установили личность напавшего, им оказался 32-летний житель поселка Ленина. Задержанный пояснил, что нанес повреждения из-за внезапно возникших неприязненных отношений к потерпевшему.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 11 УК РФ. Ему грозит до 8 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД.

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