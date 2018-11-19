В Оренбурге состоялся первый Всероссийский конкурс вокального искусства «Русская песня-2018». В конкурсе приняли участие около 600 вокалистов из разных регионов страны и соседней Республики Казахстан. Гала-концерт прошел 18 ноября в Оренбургской областной филармонии.

Приветствуя участников и зрителей праздника на гала-концерте в Областной филармонии, министр культуры и внешних связей области Евгения Шевченко отметила состав жюри:

— Каждый член жюри – это высокопрофессиональные люди, которые в рамках преподавательской деятельности щедро делятся талантом, знаниями и опытом с подрастающим поколением, и такой состав — особое признание для участников конкурса и высочайшая оценка их творчества.

В этом году творческий марафон посвящен 60-летию Оренбургского государственного академического русского народного хора (художественный руководитель — заслуженный деятель искусств России, народный артист РФ Владимир Позднеев). Впервые конкурсу «Русская песня» присвоен статус всероссийского, поскольку ежегодно в нем участвовали более пяти регионов России.

Организатором творческого состязания выступил Региональный центр развития культуры Оренбургской области при поддержке министерства культуры и внешних связей Оренбургской области.

В «Русской песне-2018» приняли участие 62 творческих коллектива и сольных исполнителя, среди которых три коллектива представляли Республику Казахстан, 33 – Оренбуржье и 26 – другие регионы России. География конкурсантов насчитывает 14 субъектов Российской Федерации и стран ближнего зарубежья, куда вошли Оренбургская, Свердловская, Самарская, Саратовская, Челябинская, Курганская, Тюменская, Омская области, Алтайский и Красноярский край, Удмуртская Республика, Марий Эл, Казахстан и Башкортостан. На победу в конкурсе претендовали 19 солистов, 14 хоров, 6 фольклорных коллективов, 4 семейных и 19 вокальных ансамблей.

Вокальные состязания в рамках конкурса «Русская песня-2018» включали шесть номинаций: народный хор, вокальный ансамбль, фольклорный ансамбль, стилизованный фольклорный ансамбль, семейный ансамбль, сольное пение. Возрастная категория выступающих – от 12 лет и старше. Участие в конкурсе предполагало исполнение двух разножанровых народных произведений, одно из которых – а cappella. Обязательным условием являлось наличие песни, имеющей отношение к культуре Оренбургской области.

Председатель жюри «Русской песни-2018» — народный артист России, лауреат Государственных премий, магистр искусств Академии наук Сан-Марино, художественный руководитель Центра русской культуры, искусства и образования Владимир Девятов (Москва). Сопредседатель — народный артист РФ, художественный руководитель Оренбургского государственного академического русского народного хора, заведующий кафедрой хорового искусства Оренбургского государственного института искусств им. Л. и М. Ростроповичей Владимир Позднеев (Оренбург). В состав жюри также вошли хормейстер, специалист по народно-певческому жанру Государственного Российского Дома народного творчества им. В.Д. Поленова Лидия Рогачёва (Москва); заслуженная артистка РФ, художественный руководитель Государственного академический северного русского народного хора, профессор кафедры хорового и сольного народного пения Российской академии музыки им. Гнесиных Светлана Игнатьева (Москва); заслуженная артистка РФ, народная артистка Республики Мордовия, солистка Оренбургской областной филармонии, преподаватель кафедры вокального искусства института искусств им. Ростроповичей Юлия Учватова (Оренбург); доцент кафедры вокального искусства Оренбургского государственного института искусств им. Л. и М. Ростроповичей Светлана Банникова (Оренбург).

Обладателем Гран-при конкурса по решению компетентного жюри стал ансамбль «Черный ворон» (руководитель Денис Стрельников) из Алтайского края.

Лауреатами I степени были признаны: в номинации «Народный хор» — народный хор Беляевского районного Дома культуры (руководитель Людмила Шелест, Оренбургская область), «Фольклорный ансамбль» — образцовый фольклорный коллектив «Воробейка» (руководитель Светлана Дубовик, концертмейстер Валерий Саксонов, хореограф Александр Чернов, Екатеринбург), фольклорный ансамбль «Перегода» (руководитель Марина Гладышева, Оренбург) и фольклорный дуэт «Истоки» (руководитель Галина Локотко, Красноярск); «Сольное пение» – солистки Института искусств им. Л. и М. Ростроповичей Анастасия Якутина (Оренбург) и образцового фольклорного коллектива «Воробейка» Виолетта Синькова (Екатеринбург); «Семейный ансамбль» — семейный дуэт Багринцевых (Бузулукский район, Оренбургская область); «Вокальный ансамбль» — народный детский ансамбль песни и танца «Зёрнышко» (руководитель — заслуженная артистка РФ Галина Ерёмина, хормейстер Алёна Орлова, Оренбург) и народный ансамбль русской песни «Родные напевы» (руководитель Нина Беляева, Новотроицк, Оренбургская область).

Председатель жюри конкурса «Русская песня-2018», народный артист России Владимир Девятов поблагодарил всех конкурсантов за участие в творческом состязании:

— Земля Оренбуржья, как и земля русская, полна талантами. Пусть и дальше живет конкурс «Русская песня».