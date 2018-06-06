В Оренбурге 2-месячный ребенок погиб на операционном столе

Ровно год назад, 6 июня, двухмесячный мальчик поступил в приемное отделение одного из городских больниц с диагнозом «паховая грыжа». Так как состояние малыша стало ухудшаться, ему провели экстренную операцию по удалению грыжи, после которой малыш погиб.

Следователи начали разбираться в смерти ребенка. Как выяснилось, причиной смерти мальчика явилась острая гипоксия, вызванная неверно выполненной медицинской манипуляцией. 29-летней врачу анестезиологу-реаниматологу было предъявлено обвинение.

В настоящее время завершено расследование уголовного дела по двум статьям, ч. 2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей) и ч.1 ст.292 УК РФ (служебный подлог), сообщили в пресс-службе СК.

Эксперты установили, что при правильном и своевременном проведении реанимационных мероприятий было возможно спасение жизни ребенка.

В ближайшее время суд рассмотрит дело по существу.